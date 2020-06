Bochum: SPD stellt Kandidaten für die Kommunalwahl auf

Bochum. Unter Corona-Bedingungen tagte am Wochenende eine Vertreterversammlung der SPD. Insgesamt 66 Kandidaten und Kandidatinnen wurden gewählt.

Die SPD musste am Wochenende auf einer erneuten Vertreterversammlung ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die Kommunalwahl neu wählen. Die Versammlung war nötig geworden, weil ein Verfassungsgerichtsurteil einen anderen Zuschnitt einiger Wahlbezirke erforderlich gemacht hatte.

Am Samstag bestätigte die Partei ihre Ratskandidatinnen und -kandidaten sowie die Reserveliste für die Wahl am 13. September. Die erneute Vertreterversammlung fand unter Corona-Bedingungen im Ruhrcongress statt. Die SPD in Bochum ging auf „Nummer sicher“ und führte eine erneute Nominierung in allen Wahlbezirken durch. Wie die Partei mitteilt, umfasst die Reserveliste 66 Kandidatinnen und Kandidaten. Dabei deutet sich eine deutliche Verjüngung der Kandidaten an. Außerdem kandidieren Frauen und Männer in gleicher Anzahl.

Kommunalwahlprogramm wird diskutiert

Über die neue Altersstruktur freute sich der Bochumer Vorsitzende Karsten Rudolph: „Das zeigt einmal mehr, wie gut die SPD in Bochum aufgestellt ist.“ Derzeit diskutiert die Partei ihr Kommunalwahlprogramm. Je nach Corona-Entwicklung soll es auf einem Programmparteitag am 22. Juni im Jahrhunderthaus abgesegnet werden. Außerdem will die Bochumer SPD an diesem Tag ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Integrationsrat der Stadt bestimmen.

