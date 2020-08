Bochum: „SPD spielt mit den Sorgen der Stahlarbeiter“

Bochum. Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke wirft Karsten Rudolph (SPD) vor, er spiele mit den Sorgen der Beschäftigten in der Stahlindustrie.

Nach der Kritik des Bochumer SPD-Landtagsabgeordneten Karsten Rudolph an der „Agenda Stahl“ der Landesregierung, springt jetzt der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke dem Land zur Seite. „Karsten Rudolph (SPD) spielt mit den Sorgen der Beschäftigten in der Stahlindustrie und lügt erneut mit seinen Aussagen über die CDU.“ Rudolph hatte die Antwort des Landes auf eine kleine Anfrage von SPD-Abgeordneten zur Situation der Stahlindustrie kritisiert.

Investitionen in die Infrastruktur

„Man merkt, dass die Kommunalwahl vor der Tür steht“, kommentiert der Bochumer CDU-Europaabgeordnete. Kurz vor den Wahlen würden den Sozialdemokraten die Arbeitnehmerthemen ausgehen. In der Beantwortung der Anfrage seitens der Landesregierung heißt es etwa: „Ministerpräsident Armin Laschet hat immer wieder hervorgehoben, dass eine nationale Stahlindustrie existenzielle Bedeutung hat für eine nachhaltige Klimapolitik, für Investitionen in die Infrastruktur und insgesamt für einen wettbewerbsfähigen Industriestandort Deutschland.“

Konkrete Vorgaben durch das Land

Er gebe in der Agenda Stahl, so Radtke, durchaus konkrete Vorgaben seitens des Landes. „Der Landesregierung ist es wichtig, die Zukunft des Stahlstandortes Deutschland und somit auch bei uns im Revier zu sichern. Dies kann allerdings nicht im Alleingang geschehen, sondern nur in enger Abstimmung mit allen Akteuren auf nationaler und europäischer Ebene.“

