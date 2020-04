Bochum: Sparkasse-Personal bewahrt Kundin vor Enkeltrick

Iris Kern, Ulrich Otting und Marina Muth (v.l.) von der Sparkasse in Altenbochum, hier mit zwei Kunstfiguren. Foto: Sparkasse

Bochum Mitarbeiter der Sparkasse haben eine ältere Kundin davor bewahrt, Opfer eines Enkeltricks zu werden. Fast hätte sie 5000 Euro verloren.

Der Enkelktrick ist uralt, scheint aber trotzdem unausrottbar zu sein. Diesmal hatte sich ein unbekannter Betrüger eine ältere Kundin der Sparkasse als Opfer ausgesucht. Doch dank der Aufmerksamkeit des Personals der Sparkasse Altenbochum blieb die Frau verschont.

Als Kundenberaterin Marina Muth die Frau jetzt in der Filiale nach ihren Anliegen fragte, vermutete sie sofort den Enkeltrick. Es ging um 5000 Euro, die sie abheben wollte. Für Anton sei das Geld, für einen guten Bekannten in Hattingen. Er brauche es für ein Grundstück, das er kaufen wolle. Am nächsten Tag würde er es zurückzahlen.

Filialleiter rief den richtigen Bekannten der Frau an - und alles klärte sich auf

"Weder sie noch weitere Kolleginnen und Kollegen konnten die Kundin nicht von ihrer vermeintlich guten Tat abbringen", berichtet Sparkassen-Sprecherin Sabine Raupach-Strohmann. "Erst als der Geschäftsstellenleiter zur Aufklärung den richtigen Freund Anton anrief und dieser im Telefonat mit der Kundin die Geldbitte weit von sich wies, war die Seniorin endlich überzeugt und stellte Strafanzeige."

Ulrich Otting: „Ich bitte unsere älteren Kunden, uns zu vertrauen." Und Polizeisprecherin Tanja Pfeffer sagt: „Die Betrüger sind sehr kreativ und gewinnen durch verschiedene Geschichten schnell das Vertrauen der älteren Menschen."