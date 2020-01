Bochum. 2021 will die Sparkasse Bochum in der City neu bauen. Drei Architekturbüros arbeiten Pläne aus. Derzeit wird bereits der Boden untersucht.

Bochum: Sparkasse lässt Boden für einen Neubau erkunden

Ein haushohes Bohrgestänge zwischen der aufgegebenen Gaststätte „Die Uhle“ und dem daneben stehenden Büro- und Geschäftsgebäude erregt das Interesse von Passanten auf dem Dr.-Ruer-Platz in der Innenstadt. Steht etwa der an dieser Stelle angekündigte Neubau bereits an?

„Nein, so weit ist es noch nicht“, heißt es bei der Sparkasse Bochum, die die Uhle-Immobilie gekauft hat und dort ein Anschlussgebäude zum bestehenden Bürohaus errichten lassen will. Nach Auskunft von Alexander Schüning, dem Leiter der Sparkassen-Bauabteilung, „handelt es sich um Probebohrungen für die späteren Fundamente“. Im Laufe des Mittwochs oder am Donnerstag werde die beauftragte Firma aus Castrop-Rauxel eine weitere Bohrung vornehmen. „Beide reichen bis in 20 Meter Tiefe“, so Sparkassen-Sprecherin Sabine Raupach-Strohmann. „Sie geben Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und messen die Grundwasserhöhe. Die Ergebnisse fließen in ein Gründungsgutachten, das für die zu bebauende Fläche notwendig ist.“

Baubeginn soll 2021 sein

Die Sparkasse Bochum hatte 2018 das Haus an der Ecke Dr.-Ruer-Platz/Huestraße gekauft, dessen Aushängeschild bis zum vergangenen Jahr die Traditionsgaststätte „Die Uhle“ war. Die Uhle hatte Anfang 2019 nach mehr als 150 Jahren ihren Betrieb eingestellt.

Geplant ist nun der Bau eines „qualitativ hochwertigen Gebäudes“, so Sparkassen-Chef Jürgen Hohmann gegenüber dieser Zeitung. Spätestens 2021 sollen die Bauarbeiten für das „EnergieHausPlus“ beginnen, mit dem mehr Energie gewonnen als in ihm verbraucht werden soll. Das Gebäude soll außerdem die Lücke zum benachbarten Altbau schließen, in dem das Kundenservicecenter der Sparkasse untergebracht ist.

Drei Entwürfe zur Auswahl

Drei von der Sparkasse Bochum beauftragte Architekturbüros arbeiten zur Zeit Entwürfe für den Neubau aus, mit dem ein fließender Übergang zum angrenzenden Gebäude geschaffen werden soll. Im März wird ein Empfehlungsgremium eine Entscheidung darüber treffen, nach welchem Vorschlag gebaut wird.