Bochum: Spannende Themenwoche findet in Seniorenbüros statt

Bochum. In den sechs Seniorenbüros in Bochum findet eine spannende Themenwoche statt. In verschiedenen Workshops geht es um das Thema Nachhaltigkeit.

In dieser Woche findet die „Woche der Nachhaltigkeit“ als gemeinsame Aktion der sechs Seniorenbüros zusammen mit Kooperations- und Netzwerkpartnerinnen und -partnern in Bochum statt. Das teilt die Stadt mit.

Nachhaltigkeitswoche der Seniorenbüros startet Montag auf Bochums Husemannplatz

Die Woche startet am Montag, 9. Mai, von 10 bis 13 Uhr, auf dem Husemannplatz. Die Mitarbeitenden der Seniorenbüros stellen sich an Infoständen in persönlichen Gesprächen vor und informieren über das Programm der Nachhaltigkeitswoche. Im Anschluss findet ab 14 Uhr die offizielle Auftaktveranstaltung in der Kofabrik, Stühmeyerstraße 33, statt. Professorin Mi-Yong Becker von der Hochschule Bochum hält zum Thema „Nachhaltigkeit ist kein Verzicht, sondern kann neue Räume öffnen“ einen Impulsvortrag.

Im Verlauf der Aktionswoche finden in den jeweiligen Stadtteilen und an unterschiedlichen Orten Workshops und Veranstaltungen statt, die Motivation schaffen sollen, neue Alltagspraktiken zu erlernen und anzuwenden. So gibt es zum Beispiel im Seniorenbüro Südwest Anregungen zum Thema „Dinge selber machen“, im Seniorenbüro Mitte werden Wachstücher hergestellt, im Seniorenbüro Nord Naturkosmetik. Kontakt zu den Seniorenbüros gibt es im Internet unter www.seniorenbuero-bochum.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum