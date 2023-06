Deutlich zu erkennen: Der abgesperrte Platz des WSV 06 an der Heinrich-Gustav-Straße in Werne. Im Hintergrund sind die Bagger zu erkennen.

Kampfmittelfunde Bochum: Sondierung an acht Verdachtspunkten für Bomben läuft

Bochum. Es gibt den Verdacht auf mehrere Blindgänger im Bereich der Heinrich-Gustav-Straße in Bochum-Werne. Hier läuft unser Liveticker mit allen Infos.

Nach WAZ-Informationen laufen aktuell die Sondierungen im Bereich der Heinrich-Gustav-Straße in Werne bereits auf Hochtouren. Frühestens am Donnerstagmorgen (15. Juni) wird mit konkreten Ergebnissen gerechnet, so die Stadt Bochum auf Nachfrage.

Es soll sich um genau acht Verdachtspunkte für Weltkriegsbomben im Bereich der vielbefahrenden Verbindungsstraße zwischen Werne und Langendreer handeln. Aufgrund erster Ergebnisse der Vorsondierung sei die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dort tatsächlich auf gefährliche Hinterlassenschaften zu stoßen.

Die Verdachtspunkte befinden sich auf dem Gelände des Sportvereins WSV 06. Der Platz wird derzeit saniert und wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt, hatten dort Kernbohrungen zur Kampfmittelsuche stattgefunden. Doch noch gibt es keine Bestätigung, dass dort tatsächlich Bomben unter der Erde liegen. https://www.waz.de/staedte/essen/bombe-essen-anwohner-wollten-mit-gewalt-in-den-sperrkreis-id238489245.html

Früher lag dort eine Fabrik zur Bombenproduktion

Sollte sich der Verdacht aber bestätigen, werden Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Der genaue Zeitpunkt für die Entschärfung wird davon abhängen, wann die Freilegung der betreffenden Verdachtspunkte abgeschlossen ist. Sollten Blindgänger gefunden werden, würden diese voraussichtlich alle noch am Donnerstag entschärft.

Im Bereich zwischen der Heinrich-Gustav-Straße und Auf den Holln war während des Krieges ein Teil der Granaten- und Bombenproduktion des Bochumer Vereins angesiedelt. Bei einem letzten schweren Angriff der Alliierten am 15. Januar 1945 wurde die Fabrik so schwer getroffen, dass die Produktion dort nicht wieder aufgenommen wurde. Dies ist ein Grund, warum im Umfeld der ehemaligen Bombenfabrik, von denen noch einige Gebäude und das Haupteingangsportal erhalten sind, immer wieder Blindgänger gefunden werden.

Die Stadt bittet die Anwohnerinnen und Anwohner, aufmerksam den entsprechenden Informationen – zum Beispiel über die WarnApp NINA, die Social-Media-Kanäle der Stadt oder auf der Homepage www.bochum.de – zu folgen.

