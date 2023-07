Bochum: Sohn will eigene Mutter (80) erwürgen – Psychiatrie

In Bochum hat ein 54-Jähriger versucht, seine eigene Mutter (80) zu erwürgen. Die Frau stellte sich tot, der Mann wurde in der Nähe festgenommen.

Bochum. In Bochum hat ein 54-Jähriger versucht, seine eigene Mutter (80) zu erwürgen. Die Frau stellte sich tot, der Mann wurde in der Nähe festgenommen.

Ein 54-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr seine eigene Mutter (80) in ihrer Wohnung an der Wattenscheider Straße in Bochum-Mitte erwürgen. Der Bochumer soll erst von seiner Mutter abgelassen haben, als sie sich totgestellt habe. Dann flüchtete der Mann aus der Wohnung.

Die 80-Jährige rief ihren Enkel zur Hilfe, der wiederum die Polizei alarmierte. Polizisten konnten den 54-jährigen Mann am Willy-Brandt-Platz vor dem Bochumer Rathaus festnehmen.

Versuchter Mord in Bochum: Mann ist womöglich psychisch krank

„Da der Mann möglicherweise psychisch krank ist, soll er in einer psychiatrischen Klinik vorläufig untergebracht werden“, so heißt es von der Polizei. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten Familienangehörige die Polizei darüber informiert. Der 80-Jährige wurde leicht verletzt, sie kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Eine Mordkommission ermittelt. Der Tatverdächtige ist am Montag noch im polizeilichen Gewahrsam. Im Laufe des Tages soll entschieden werden, wo er untergebracht wird.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum