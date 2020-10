Kita Bochum: Anmeldung für den Kindergarten – so geht’s richtig

Bochum. Eltern, die 2021 einen Kita-Platz für ihr Kind brauchen, sollten es spätestens nun anmelden. Wir erklären, wie das geht und was dabei wichtig ist.

Wer sein Kind in Bochum für die Kita anmelden möchte, kann dafür das Kita-Portal der Stadt Bochum nutzen. Die Voranmeldung ist für bis zu fünf Einrichtungen gleichzeitig möglich. Eltern können ihre Kinder aber auch direkt in der Kita anmelden. Wir erklären, worauf Eltern achten müssen.

Welche Kriterien muss mein Kind erfüllen, damit ich es für eine Bochumer Kita anmelden kann?

Relevant ist, dass die Eltern in Bochum wohnen und auch das Kind zum Betreuungsbeginn in Bochum gemeldet ist. Dann hat das Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, so die Stadt Bochum. Es gibt keine zeitliche Begrenzung, ab wann das Kind angemeldet werden darf – Voraussetzung ist aber, dass es schon geboren ist.

Kita-Portal der Stadt Bochum: Voranmeldung für bis zu fünf Kita

Wie nutze ich das Kita-Portal?

Wer zum ersten Mal ein Kind anmeldet, muss sich im Kita-Portal unter „Neues Benutzerkonto erstellen“ registrieren. Die Zugangsdaten werden dann automatisch an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Nach dem Login ist eine Voranmeldung für bis zu fünf Kindertageseinrichtungen möglich. Eltern können ihre Kinder aber auch direkt in der Kita voranmelden, ohne das Kita-Portal zu nutzen.

Wie erfahre ich, dass ich einen Kita-Platz bekommen habe?

Durch die Voranmeldung erhalten Eltern noch nicht automatisch einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Eine Platzzusage kann nur durch eine Kita selbst übermittelt werden, so die Stadt Bochum. Die Vergabe der Plätze erfolgt für das nächste Kindergartenjahr immer im Frühjahr nach einem Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie. Sobald Eltern eine Platzzusage erhalten haben, werden sie über das Kita-Portal eine Zusage bekommen. Es folgt ein persönliches Gespräch in der Kita, erst dann kann der Vertrag geschlossen werden.

Was mache ich, wenn mein Kind keinen Kita-Platz bekommt?

Wer keinen Kita-Platz zum gewünschten Aufnahme-Datum bekommt, kann sich an die zentrale Vermittlungsstelle im Familienbüro der Stadt Bochum wenden. Ansprechpartner sind Cornelia Grumm unter Tel. 0234/ 910-41 36; Jörg Schmidt unter Tel. 0234/ 910-11 21 oder Katja Fischer unter Tel. 0234/ 910-41 09. E-Mail: kitaportal@bochum.de

Warum nutzt die Stadt Bochum das Kita-Portal?

„Das Kita-Portal Bochum bietet viele Vorteile: Sie können Ihr Kind einfach, schnell und jederzeit voranmelden“, heißt es von der Stadt. Persönliche Vorzüge wie die konzeptionelle Ausrichtung der Kita oder die gewünschte Altersgruppe sind einsehbar und sollen die Suchen erleichtern. Zusätzlich haben Eltern auch die Möglichkeit, Ihr Kind für einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege anzumelden.

Welche Kita ist die beste für mein Kind?

Die Antwort auf diese Frage ist natürlich sehr individuell. Wir haben mit allen großen Kita-Trägern gesprochen und ihre Konzepte sowie Alleinstellungsmerkmale der einzelnen Einrichtungen aufgelistet. Zu unserer Übersicht, die bei der Entscheidungsfindung hilft, kommen Sie hier.