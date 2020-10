Bochum: So kommen die unterschiedlichen Zahlen zustande

Jetzt ist auch Bochum ein Corona-Risikogebiet. Das weisen die jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) aus, die höher ausfallen als die der Stadt. Die Erklärung: Die RKI-Werte sind – Stand Donnerstagmittag – aktueller.

Am Mittwochnachmittag hatte die Stadt einen Inzidenzwert von 49,8 gemeldet. 48 Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden bestätigt – so viele wie noch nie. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie erhöhte sich auf 1607.

Corona in Bochum: RKI zählt bis Mitternacht

Grundlage der Stadt-Zahlen sind die Meldungen des Gesundheitsamtes bis 14 Uhr. Sie werden täglich am späten Nachmittag online veröffentlicht: auf der Stadtseite www.bochum.de ebenso wie auf waz.de/bochum.

Das Gesundheitsamt zählt auch nach 14 Uhr weiter – und übermittelt die Daten an das Robert-Koch-Institut, das um Mitternacht die jeweils aktuellen Corona-Zwischenstände ermittelt und am Morgen kommuniziert. Ergebnis am Donnerstag: 1631 Neuinfektionen und eine Inzidenzrate von 53,3. Damit reißt Bochum erstmals die Warnschwelle von 50 und ist auf der RKI-Karte nun wie die meisten Städte und Kreise im Revier rot eingefärbt.

Bochum bleibt vorerst Risikogebiet

Am Freitag will die NRW-Landesregierung beraten, wie die am Mittwoch von der Ministerpräsidenten-Konferenz und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossenen Regelungen in Ü-50-Regionen umgesetzt werden. Angekündigt sind u.a. Sperrstunden in der Gastronomie, eine Ausweitung der Maskenpflicht und rigide Beschränkungen bei Feiern und privaten Treffen.

Die neuen Zahlen der Stadt werden für Donnerstagnachmittag erwartet. Von kurzfristig umgesetzten Corona-Beschränkungen wäre Bochum in jedem Fall betroffen: Um die Warnstufe wieder zu verlassen, muss der Wert laut den Regeln des RKI sieben Tage lang unter 50 liegen.

