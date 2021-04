Diese Familie macht’s richtig. Doch die neue Maskenpflicht am Ümminger See in Bochum wird an den Ostertagen längst nicht von allen Spaziergängern befolgt.

Coronavirus Bochum: So klappt’s mit der neuen Maskenpflicht am See

Bochum. Am Ümminger See in Langendreer gilt jetzt die Maskenpflicht. Wie klappt’s an den Ostertagen mit der neuen Vorschrift? Die WAZ war vor Ort.

Ein See, eine Regel: Was die Anrainerstädte Bochum und Witten in Kemnade in den Teich gesetzt haben, ist in Langendreer wasserdicht. Am Ümminger See gilt auf allen Wegen und Grünflächen von 12 bis 18 Uhr die Maskenpflicht. Ihre erste Bewährungsprobe hat die Corona-Verordnung an den Ostertagen zu bestehen. Halten sich die Ausflügler an die neue Vorschrift?

Hannelore und Manfred Bremen zählen am Sonntag zu den spärlichen Spaziergängern, die sich trotz der kühlen Witterung zum Ümminger See aufgemacht haben. Ja, beide tragen FFP2-Masken. Aber nein, von der Masken-Verfügung hatten sie nichts gewusst. „Darauf sind wir erst durch eine Hinweistafel aufmerksam geworden.“

Maskenpflicht in Bochum: Viele Ausflügler sind oben ohne unterwegs

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen und viel mehr: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Zwei der blau-weißen Plakate sind zu erspähen, eines auf dem Parkplatz, das andere am Wegesrand. Wer nicht genau hinschaut, kann die Warnung leicht übersehen. „Zum Glück haben wir immer Masken im Auto“, sagt Hannelore Bremen. Was sie von der Maskenpflicht hält? „Hier ist es zwar bei weitem nicht so voll wie am Kemnader See. Aber es schützt uns ja alle.“

Die Eheleute bilden am Ostersonntag die Ausnahme. Die meisten Ausflügler sind oben ohne unterwegs. „Maske? Für wen denn? Hier ist doch Platz genug!“, meint ein junges Pärchen, das eng umschlungen ums Gewässer flaniert. In einer Hütte hat eine Großfamilie den Grill angeschmissen. Rauch steigt auf. Niemand trägt Maske.

Sylvia Jacob trägt beim Gänsestreicheln am Ümminger See einen Mundschutz. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt belässt es noch bei „Aufklärungsgesprächen“

Ebenso wenig wie die Joggerin Anja („bitte den Nachnamen nicht nennen“), die sich einsichtig zeigt. „Ich geh hier auch gern spazieren – künftig mit Maske. Und laufen werde ich jetzt immer vor 12 Uhr.“ Herbert Kampert (69) ist im WAZ-Gespräch „total verdattert. Vom Kemnader See hatte ich ja gehört. Aber Maskenpflicht hier bei uns Langendreer? Das ist total an mir vorbeigegangen.“

Aufmerksam beobachte die Stadt die Einhaltung der Maskenpflicht, hieß es am Sonntag nach einer Sitzung des Krisenstabes. Die Corona-Verfügung gilt neben Kemnade (Bochumer Seite) und dem Ümminger See auch im Hammer Park und im Südpark Höntrop. Der Ordnungsdienst müsse zu Ostern immer wieder „Aufklärungsgespräche“ führen, berichtet Stadtsprecherin Tanja Wißing. Kassiert werden soll erst später.

Stadtpark bleibt außen vor

„Warum wurde eigentlich für den Stadtpark keine Maskenpflicht angeordnet?“, fragen WAZ-Leser. „Der Stadtpark ist zwar gut besucht, aber auch relativ weitläufig. Die Spaziergänger und Jogger können sich hier über die gesamte Fläche verteilen, ohne dass es zu vermehrten Unterschreitungen der Mindestabstände kommt“, erklärt Stadtsprecher Peter van Dyk.

Der Außendienst stelle zwar hin und wieder fest, dass sich abends Jugendliche in Gruppen im Park aufhalten. Peter van Dyk: „Dies begründet allerdings weniger eine generelle Maskenpflicht als vielmehr, darauf gezielt ein Auge zu haben.“

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!