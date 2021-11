Dynamisches Damen-Doppel: Das Duo Piplies & LaMinga ist beim Abend „Sisters of Comedy“ im Bahnhof Langendreer in Bochum mit dabei.

Comedy Bochum: Sisters of Comedy starten Angriff aufs Humorzentrum

Bochum. Im Kulturzentrum Bahnhof Langendreer in Bochum geht es lustig zu: Die Sisters of Comedy laden zu einem heiteren Abend nicht nur für Frauen ein.

100 % Frauenpower versprechen die „Sisters of Comedy“, die am Montag, 8. November, im Kulturbahnhof Langendreer in Bochum gastieren. „Nachgelacht“ lautet das Motto des heiteren Abends, bei dem sich übrigens nicht nur Frauen im Publikum amüsieren dürfen!

Kabarettistinnen gastieren im Bahnhof Langendreer in Bochum

Nach dem bundesweiten Erfolg der Sisters of Comedy, von Komikerinnen initiiert, startet die Künstlerinnenoffensive zum dritten Mal den Angriff aufs Humorzentrum. Zeitgleich finden in über 40 Städten Shows statt, kabarettistisch, feminin und divenhaft.

Mit dabei in Bochum sind Branka B. (Comedy), Jaqueline Feldmann (Comedy), Natalie Reckert (Handstandartistik/Performance) sowie das Duo Piplies & LaMinga (Spontankabarett). Moderiert wird der Abend von Deana Ehrich (als Branka B.) und Miriam Witteborg, Mitarbeiterin im Bahnhof Langendreer.

Ein Teil der Einnahmen des Comedy-Abends wird für das Bochumer Frauenhilfsprojekt Madonna e.V. gespendet.

>>> Termin: 8.11., Bahnhof Langendreer, Wallbaumweg 108, Beginn: 20 Uhr, Abendkasse: 26 Euro

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum