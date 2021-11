Bochum singt Weihnachten: Familiennachmittag im Ruhrstadion

Bochum. Groß und Klein trifft sich beim Familientag „Bochum singt Weihnachten“ im Vonovia Ruhrstadion. Eine Herde Blauschafe ist mit dabei.

Die Stiftung Creative Kirche lädt zusammen mit der Evangelischen und der Katholischen Kirche am Dienstag, 21. Dezember, zum Familien-Nachmittag „Bochum singt Weihnachten“ ins Vonovia Ruhrstadion ein. Die Open-Air-Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

Weihnachtslieder und Radiohits erklingen in Bochum

„Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Jingle bells“, aber auch Radiohits werden das Stadion mit Gesang erfüllen. Der TV-Kinderliedermacher Volker Rosin sorgt für Weihnachtsstimmung, auch VfL-Stadionsprecher Michael Wurst stimmt mit ein. Ein Krippenspiel bringt Besucher auf die Spur des Geheimnisses von Weihnachten. Dazu wird u.a. eine blaue Schafherde erwartet. Die „Blauschafe“ sind europaweit als die „Friedensherde “ der Künstler Bertamaria Reetz und Rainer Bonk bekannt.

Im Vorfeld der Veranstaltung erhalten Kitas und Grundschulen in Bochum eine kostenlose CD mit Liedern zum Einüben. Darunter auch Rosins „Lass uns Freunde sein“. Die Spendeneinnahmen des Tages gehen an ein Projekt für wohnungslose Bochumer und an die Christoffel Blindenmission (CBM).

Hier gibt’s Karten:

Tickets sind über www.weihnachtssingen-bochum.de erhältlich; Kinder unter 12 Jahren erhalten ein Freiticket. Es gelten die Regelungen der Coronaschutzverordnung für den Veranstaltungstag.

