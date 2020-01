Bochum: Sinfonisches Blasorchester spielt zwei Konzerte

Bochum. Stets am Jahresanfang schlägt die große Stunde des Sinfonischen Blasorchesters der Ruhr-Universität Bochum. Diesmal werden zwei Konzerte geboten.

Nicht nur für die Musik an der Ruhr-Universität sind die Neujahrskonzerte des Sinfonischen Blasorchesters SBR ein Highlight. Inzwischen kommen längst nicht nur Uni-Angehörige zu den schmissigen Konzerten, die zum Jahresbeginn stets im Audimax der RUB erklingen.

Am Samstag, 11. Januar, um 19 Uhr und am Sonntag, 12. Januar, um 16 Uhr, ist es nun wieder soweit. Diesmal legen die Amateurmusiker des SBR unter dem Motto „Press Play“ los. In seinen Neujahrskonzerten 2020 stürzt sich das Orchester in die Welt der Spiele.

Klänge der Klassik

Neben der Videospielmusik aus „The Legend of Zelda“ erklingen dabei auch wieder Stücke aus Disney-Filmen, und auch Klänge der Klassik werden gespielt: Auszüge aus „The Incredibles“ und „Beauty and the Beast“ stehen ebenso im Programm, wie Kompositionen von Edgar Elgar und Camille Saint-Saëns. Dazu kommt: Mit schwungvollen Werken u.a. von Steven Reineke und Eric Whitacre betreten die knapp 80 Musiker/innen mit ihren Zuhörern ferne Welten. Die Leitung der Konzerte und des Sinfonischen Blasorchesters hat wie gehabt Uwe Kaysler.

Ein zeitiges Erscheinen am Audimax ist geboten, das wird voll! Eintritt frei.