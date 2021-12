Bochum: Silvester bleiben die USB-Wertstoffhöfe geschlossen

Die Wertstoffhöfe in Bochum bleiben an Silvester geschlossen. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist der 3. Januar.

Bochum. Die Wertstoffhöfe in Bochum bleiben an Silvester geschlossen. Der USB gibt zudem Tipps, wie Feuerwerksabfall richtig entsorgt wird.

Die Wertstoffhöfe in Bochum haben am Freitag, 31. Dezember, geschlossen. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist Montag der 3. Januar 2022, das teilt der USB mit und weist im Hinblick auf Silvester darauf hin, dass in Teilen Bochums ein Verbot zum Zünden von Feuerwerk gilt. Beispielsweise darf auf dem Tippelsberg generell kein Feuerwerk abgebrannt werden.

Silvesterfeuerwerk: Was bei der Entsorgung zu beachten ist

Sollten dennoch in anderen Teilen Bochums abgebranntes Feuerwerkanfallen, sind folgende Tipps zur Entsorgung hilfreich: Wer an Silvester private Restbestände an Feuerwerkskörpern an erlaubten Orten abfeuert, muss grundsätzlich seinen hierdurch entstehenden Abfall selbst entsorgen und alle Verunreinigungen entfernen, die die Sauberkeit und das Stadtbild beeinträchtigen, so der USB.

Falls Abfall anfällt gilt: Vor der Entsorgung ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Feuerwerkskörper nicht mehr brennen, nicht heiß oder warm sind, sodass sich der Abfall in der Tonne nicht entzündet. Abgebrannte Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien und Böller müssen im Restmüll entsorgt werden.

