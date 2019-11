Bochum. Drei Seniorensicherheitsberater von der Polizei Bochum geben Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen kann. Jetzt ist die Gefahr groß.

Bochum: Sicherheitsberater geben Tipps gegen Taschendiebe

Viele Menschen – dichtes Gedränge – leichtes Spiel für viele Diebe. Das gilt gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Deshalb informieren am kommenden Samstag, 30. November, drei Seniorensicherheitsberater aus Bochum am Busbahnhof neben dem Hauptbahnhof über die Gefahren.

Von 10 bis 12 Uhr geben Wolfgang Steiner, Erwin Hahn und Herbert Schmitz, ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater der Polizei, wertvolle Tipps, wie man sich vor Taschendieben und Trickdieben schützen kann. Sie sprechen gezielt Menschen an. Dabei tragen sie gelbe Westen mit der Aufschrift „Seniorensicherheitsberater“.

Rund 60 Berater der Polizei gehen zu verschiedenen Veranstaltungen und geben Tipps

Ihr Projekt gibt es seit 2012. In Bochum, Herne und Witten sind rund 60 ehrenamtliche Beraterinnen und Berater im Einsatz. Sie alle besuchen zum Beispiel Seniorenveranstaltungen, Begegnungsstätten oder auch Vereine. Sie sind ansprechbar bei Fragen und zeigen, wie man sich selbst vor Straftaten schützen kann.

Ihr Themenangebot: Einbruchschutz, Trickdiebstahl, Enkeltrick, Haustürgeschäfte, Telefonwerbung, Gefahren im Internet, Sicherheit im Straßenverkehr und Brandschutz.

Mehr Informationen gibt es unter https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren. Für weitere Fragen und auch eine Terminabsprache steht die Kriminalprävention im Bochumer Polizeipräsidium unter der Telefonnummer 0234 / 909-4040 zur Verfügung.