Bochum: Shakespeares Hexen bevölkern den Schloßpark Weitmar

Bochum-Weitmar. Als Open-Air-Theater zeigen die Schauspielstudierenden der Folkwang-Uni das Drama „Macbeth“ im Park. Eintritt frei, Mückenspray nicht vergessen!

Shakespeare im Schloßpark: Bei diesen magischen Worten horchen viele Theatergänger interessiert auf. Über Jahrzehnte gehörte das Open-Air-Theater der Schauspielstudenten mitten im Weitmarer Park zum kulturellen Leben in Bochum fest dazu. Nach längerer Pause erlebte das schwungvolle Happening im vergangenen Jahr sein umjubeltes Comeback – und wird auch in diesem Sommer fortgeführt: Die Premiere von „Macbeth“ steigt am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr.

„Macbeth“ wird in Bochum zum Open-Air-Theater

Mit dabei sind neun Studierende des dritten Jahrgangs aus dem Theaterzentrum der Folkwang-Uni, die den Theaterklassiker unter der Regie von Damian Popp auf die grüne Wiese direkt am Museum unter Tage bringen. Auf jegliche technische Hilfsmittel verzichten sie dabei konsequent: Es gibt keine aufgebaute Bühne, kein Licht, keine Mikros. Dafür Live-Musik und das ungezwungene Spiel mitten unter den Zuschauern.

Regisseur Damian Popp gibt noch einige Anweisungen, bevor am Freitag die Premiere von „Macbeth“ im Schloßpark Weitmar steigt. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Für Linnette Arndt eine besondere Erfahrung: „Es ist das erste Mal, dass wir außerhalb unserer kleinen Black-Box-Bühne im Theaterzentrum auftreten.“ Vor allem die Größe des Parks stellt die Studierenden vor Herausforderungen: „Von einem Ende zum nächsten sind es locker 100 Meter. Wir wollen auch ganz hinten noch gut zu verstehen sein, dürfen deswegen aber nicht schreien. Das ist anstrengend, aber für uns auch eine super Übung.“

Die Aufführung dauert nur etwa 80 Minuten

Gespielt wird die Shakespeare-Übersetzung von Heiner Müller, aus der Damian Popp eine recht kurze Fassung erstellt hat. Die Aufführung dauert nur etwa 80 Minuten ohne Pause. „Die Idee war, das komplette Spiel aus den Figuren der Hexen heraus zu entwickeln“, erzählt er. So treten alle neun Studenten zunächst als Hexen auf, das eigentliche Königsdrama mit Mord und Intrigen wird dann daraus geformt.

Sein „Macbeth“ sei vor allem ein „lustvolles Ensemblespiel“, so nennt es der Regisseur. „Das wird total unterhaltsam.“ Wie immer gilt: Die Besucher können ihren Platz im Park frei wählen. Picknickdecken und Klappstühle bringt jeder selbst mit. Im letzten Jahr kamen hunderte Besucher zu den Aufführungen in den Park. Ein Gedanke, der Linnette Arndt kurz vor der Premiere schon etwas nervös macht: „Aber wir freuen uns total.“

Mückenspray nicht vergessen

Einen wichtigen Tipp gibt Damian Popp den Zuschauern mit auf den Weg: „Mückenspray mitzubringen, ist keine schlechte Idee“, rät er. „Gerade in den Abendstunden ist hier richtig was los.“

Die Premiere findet am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr im Weitmarer Schloßpark statt. Wieder am Samstag und Sonntag (24./25. Juni) sowie Donnerstag bis Sonntag (29. Juni bis 2. Juli) jeweils um 19.30 Uhr. Öffentliche Generalprobe am Donnerstag, 22. Juni, um 19.30 Uhr. Eintritt frei.

