Bochum: Sexueller Übergriff auf Mädchen (13) - Festnahme

Die Polizei nahm den Verdächtigen noch im Stadtpark fest. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Bochum. Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Montag von einem Mann im Stadtpark unsittlich berührt. Die Polizei nahm einen 23-jährigen Wohnungslosen fest.

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montag (19.) von einem Mann im Bochumer Stadtpark unsittlich berührt worden. Der Polizei gelang es, den wohnungslosen 23-Jährigen kurze Zeit später noch im Park anzutreffen und festzunehmen. Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Milchhäuschens unweit der dortigen Minigolfanlage.

Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr

Auf Antrag der Bochumer Staatsanwaltschaft wurde der Mann noch in den Nachmittagsstunden bei Gericht vorgeführt. Dort ordnete ein Richter die Untersuchungshaft an. Der Grund für die Untersuchungshaft ist nach Informationen der WAZ massive Fluchtgefahr. Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann handeln. Einzelheiten teilt die Polizei jedoch nicht mit, da dies Bestandteil der Ermittlungen sei. Das gelte auch für die Nationalität des Mannes. Bei seiner Festnahme hätte er einen verwirrten Eindruck gemacht.

Mann fragte die Mädchen nach der Uhrzeit

Was war passiert? Nach bisherigem Ermittlungsstand hielten sich zwei 13-jährige Schülerinnen gegen 10.50 Uhr im Stadtpark auf. Die beiden Freundinnen seien dann von einem Mann nach der Uhrzeit gefragt worden. Wenig später fasste die Person eine der beiden 13-Jährigen unsittlich an. Als die beiden Bochumerinnen den Mann laut anschrien, entfernte er sich. Unmittelbar nach dem Vorfall sprachen die Mädchen einen Spaziergänger an, der umgehend über den Notruf „110“ die Polizei informierte.

Fachkommissariat ermittelt

Noch im Park nahmen die Beamten den Tatverdächtigen fest. Er sei bisher in Bochum noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.