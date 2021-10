Der Vorfall ereignete sich in einer Straßenbahn der Linie 302 in Wattenscheid.

Polizei Bochum: Sexuelle Belästigung in Straßenbahn – Täter gesucht

Ein unbekannter Mann hat in einer Straßenbahn in Bochum-Wattenscheid eine jugendliche Mädchengruppe sexuell belästigt.

Laut Polizei fuhr der Mann am vergangenen Samstag (16.) gegen 18.15 Uhr in der Bahn der Linie 302 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen. Er versuchte, die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren unsittlich anzufassen. Diese schrien jedoch und informierten den Bahnfahrer.

Daraufhin verschwand der Täter an der Haltestelle Elbinger Straße in unbekannte Richtung.

So wird der Täter von der Bochumer Polizei beschrieben

Beschrieben wird er so: zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, kurze schwarze Haare, Stoppelbart, schwarze Jeans, dunkelblauer Pullover, schwarzen Jacke. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine Bierdose in der Hand.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter 0234/909 4105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

