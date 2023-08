Bochum: Serien-Brandstifter verurteilt – danach kam er frei

Bochum. Nach einer Brandserie in Bochum-Weitmar ist ein 20-Jähriger verurteilt worden. Er hatte Autos und Mülltonnen angezündet. Dies ist die Strafe.

Rund um die vergangenen Ostertage sorgte ein Brandstifter in Bochum-Weitmar für Angst und Schrecken. Autos brannten aus, darunter der Vereinsbus von SC Weitmar 45, außerdem viele Müllcontainer. Am Dienstag ist der Täter, ein 20-jähriger Mann aus demselben Stadtteil, vom Jugendschöffengericht verurteilt worden: 100 Sozialstunden, davon mindestens 20 pro Monat. Unmittelbar danach war er nach viereinhalbmonatiger U-Haft wieder ein freier Mann.

Viele Müllcontainer am Straßenrand brannten völlig aus

Die nächtliche Serie hatte der Feuerwehr reichlich Arbeit beschert und den Geschädigten große Probleme. Am 7. April um 3.50 Uhr brannte an der Matthäusstraße vor einer Kita eine Mülltonne aus, knapp eine Stunde später wurden auf dieselbe Weise zwei weitere Mülltonnen an der Brandhoffstraße zerstört. In der Nacht darauf erwischte es weitere zwei Mülltonnen an derselben Straße.

Am 9. April um 3.30 Uhr gingen drei Lieferfahrzeuge einer Apotheke an der Hasenkampstraße vollständig in Flammen auf. Zuvor wurde mit einer Bierflasche eine Seitenscheibe eingeschlagen, dann im Inneren ein Feuerzeug gezündet.

Vereinsbus des SC Weitmar 45 wurde durch die Flammen komplett zerstört

Am 11. April gegen 6.13 Uhr wurde an der Hattinger Straße der Vereinsbus des SC Weitmar ein Opfer der Flammen. Auch er brannte völlig aus. „Wir sind erschrocken und erschüttert über diesen Vorfall. Nicht auszudenken, wenn das Feuer auf die Gebäude auf dem Vereinsgelände übergegriffen hätte“, hieß es damals im Verein.

Nur noch ein Wrack: der Vereinsbus des SC Weitmar 45 nach der Brandstiftung. Foto: SC Weitmar 45

Am Abend des selben Tages wurde der jetzt Angeklagte von Zivilbeamten in Tatortnähe gefasst. Er sei „herumgestreunt“ und habe sich „auffällig verhalten“, erklärte die Polizei damals. Seitdem saß er in Wuppertal im Gefängnis. „Es ist furchtbar. Man ist auf acht Quadratmetern eingesperrt und kann nicht raus“, sagte der Angeklagte auf Nachfrage von Richterin Maren Butscher.

Schon gegenüber der Polizei hatte er alle Taten zugegeben. Im Prozess wiederholt er dies. Seine Stimme ist dabei leise, seine Art zurückhaltend, sein Blick energiearm. Seit Jahren wird er immer wieder wegen Depressionen behandelt, einmal war er auch stationär im Krankenhaus. „Ich falle oft in Löcher und komme dann nicht mehr raus“, erklärt er. Eine Ausbildung und einen Beruf hat er nicht. Aufgewachsen ist er wegen Problemen der Eltern bei einer Verwandten.

Angeklagter nahm eine lebensgefährliche Mischung aus diversen Substanzen zu sich

In den Monaten vor der Brandserie trank er – neben seinen Medikamenten – viel zu viel Alkohol, nahm diverse Drogen und Benzodiazepine („Benzos“), ein angstlösendes Medikament. Eine lebensgefährliche Mischung.

Schadens-Titel ist 30 Jahre lang vollstreckbar Das Gericht folgte beim Strafmaß exakt dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist rechtskräftig. Sollte der Täter die Sozialstunden nicht ableisten, drohen ihm vier Wochen Arrest. Der Psychiater hält es trotz der Medikamente und Drogen für „unwahrscheinlich“, dass der Angeklagte zur Tatzeit vermindert schuldfähig war, will es aber auch nicht ausschließen. Schadensersatz wurde noch nicht geleistet. Sollten die Geschädigten einen rechtlichen Titel erwirken, wäre er 30 Jahre lang vollstreckbar. Noch aber verdient der Angeklagte kein Geld. Er befindet sich weiter in Therapie und will künftig im Sozialbereich beruflich Fuß fassen. Der Reisebus des SV Weitmar ist bisher noch nicht wieder ersetzt. Mit dem Geld aus der Versicherung suche man weiter nach einem geeigneten Fahrzeug, hieß es am Dienstag im Vorstand.

Die Taten beging er immer auf dem Heimweg von Treffen mit Bekannten, spontan, ohne Planung. Er habe „den Drang gespürt, sich und anderen zu schaden“, wie ihn ein psychiatrischer Gutachter im Prozess zitierte. Er habe „etwas brennen sehen wollen“. Der 20-Jährige selbst sagte dem Gericht: „Ich stand neben mir, kann es mir nicht erklären, hatte sehr viel Frust.“ Über die Schäden habe er erst in der Haft nachgedacht. Und weiter: „Das ist einfach beschämend.“ Die Geschädigten hätten ihm „ja nichts getan“.

Bochumer Gericht wandte das Jugendstrafrecht an

Nach Erwachsenenstrafrecht beträgt die Mindeststrafe für Brandstiftung ein Jahr Haft. Das Gericht sah aber „Reifeverzögerungen“ und wandte das deutliche mildere Jugendstrafrecht an, in dem der „Erziehungsgedanke“ im Vordergrund stehen soll, nicht der strafende Aspekt. Richterin Maren Butscher sagte, dass der Angeklagte zur Tatzeit „in einem Ausnahmezustand gewesen“ sei. Es sei damals „etwas ganz akut schief gelaufen“, er habe „offenbar völlig neben der Spur gelegen“. Bisher war der Täter nicht vorbestraft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum