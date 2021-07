Bochum: Seniorin (86) im Fahrstuhl von Ärztehaus ausgeraubt

Eine Frau (86) ist in Bochum im Fahrstuhl des Ärztehauses am Bochumer Hauptbahnhof (re.) ausgeraubt worden.

Bochum. Zwei Frauen haben einer Seniorin im Aufzug des Bochumer Ärztehauses die Armbanduhr geraubt. Die ältere Dame wurde dabei leicht verletzt.

Eine Seniorin (86) ist am Montagnachmittag im Fahrstuhl des Ärztehauses am Bochumer Hauptbahnhof von zwei Frauen ausgeraubt worden. Die 86-jährige Bochumerin stieg nach Angaben der Polizei gegen 14.45 Uhr in den Aufzug des Hauses am Kurt-Schumacher-Platz 7.

Im ersten Obergeschoss seien dann zwei Frauen eingestiegen, die die Seniorin gegen die Fahrstuhlwand drückten und ihr die Armbanduhr abrissen. Die Seniorin wehrte sich, die unbekannten Frauen stiegen im Erdgeschoss aus und flüchteten. Die 86-Jährige wurde leicht verletzt.

Frauen rauben Seniorin aus – so werden die Täterinnen beschrieben

Die Polizei beschreibt die beiden Frauen so: etwa 35 Jahre alt; etwa 1,70 Meter groß; normale bis stabile Statur; eine (oder beide) der Tatverdächtigen hat mittelblonde Haare.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer Tel. 0234/ 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

