Bochum: Seniorin (72) verhindert durch Schreie Diebstahl

Zwei Frauen haben versucht, sich Zugang zur Wohnung einer 72-jährigen Frau aus Bochum zu verschaffen. Die lautstarke Reaktion der Seniorin trieb die Frauen jedoch in die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei verschafften sich am Donnerstag, 5. August, zwei Frauen durch Klingeln Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in einer Seitenstraße der Königsallee in der Nähe der Bahnunterführung. Die dort wohnende Seniorin (72) öffnete demnach gegen 12.50 Uhr ihre Wohnungstür und wurde anschließend von den Frauen unter dem Vorwand, sich etwas notieren zu müssen, in ihre Wohnung gelotst.

Polizei Bochum: Rentnerin erkennt Betrugsversuch und kann sich mit Schreien helfen

Als beide Frauen ihr unmittelbar in die Wohnung folgten, erkannte die 72-Jährige die Situation und machte lautstark durch Rufe auf sich aufmerksam. Die beiden Frauen flüchteten daraufhin.

Die Seniorin beschreibt die beiden Personen wie folgt: Sie sind etwa 50 Jahre alt und trugen Mund-Nasen-Schutz sowie Latex-Handschuhe. Eine der Frauen war bekleidet mit einer beige-braunen Bluse und einer dunklen Jeanshose, die andere trug einen schwarzen Langarmpullover.

Das Kriminalkommissariat 13 Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234/ 909 -4135 oder -4441 (Kriminalwache, außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

Die Polizei rät, niemals Unbekannte in die Wohnung zu lassen und verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110 zu melden.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter Tel. 0234/ 909 -4055. Weitere Informationen auf https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren .

