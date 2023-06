Bochum: Senioren-Reihe wird mit Mitsingkonzert fortgesetzt

Bochum. Die neue Reihe „Kultur 60plus“ wird im August im Ruhrstadion fortgesetzt. Diesmal sind alle Seniorinnen und Senioren zum Mitsingen eingeladen.

Die Bochumer Hallengesellschaft BOVG setzt ihre neue Reihe „Kultur 60plus“ im Sommer fort. Am 15. August heißt es in der Stadtwerke-Lounge im Vonovia-Ruhrstadion: „Musik verbindet.“ Alle Seniorinnen und Senioren sind zum fröhlichen „Rudelsingen“ eingeladen. Unter der Leitung von David Rauterberg werden gemeinsam bekannte Lieder angestimmt.

Beginn an der Castroper Straße ist um 15 Uhr. Im Eintritt von neun Euro sind Kaffee und ein Stück Kuchen enthalten. Karten gibt es telefonisch unter 0234/610 34 10 oder per E-Mail an senioren@bochum-veranstaltungen.de.

Die Reihe „Kultur 60plus“ hatte im Herbst 2022 die langjährigen Bochumer Seniorennachmittage abgelöst. Bisher gab es ein ausverkauftes Konzert der Bochumer Symphoniker im Musikforum sowie Karnevalsfeiern im Ruhrcongress und in der Stadthalle Wattenscheid.

