Bochum: Senior mit Messer bedroht - Passanten stoppen Räuber

Mutige Passanten stellten am Freitagmorgen in Bochum einen Räuber. Der 32-Jährige hatte am Bahnhof Langendreer einen 71-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm nach einem Handgemenge Handy und Tasche geraubt. Die Polizei nahm den Mann fest.

Überfall am Bahnhof Langendreer: Passanten halten Räuber fest

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Überfall am Freitagmorgen um kurz vor vier Uhr. Der 71-Jährige wartete demnach auf dem Bahnsteig des Bahnhofes Langendreer an der Hauptstraße auf seinen Zug, als der 32-Jährige Bochumer ihn mit einem Messer bedrohte und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufforderte.

Im daraufhin folgenden Handgemenge entriss der Räuber dem Senior dessen Handy und Umhängetasche. Auf seiner Flucht wurde er aber nur wenig später von Passanten im Bereich Hauptstraße, Ecke Am Leithenhaus gestoppt. Diese hielten den Mann fest und riefen die Polizei.

Opfer (71) erleidet leichte Verletzungen

Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und nahmen den Mann fest. Das Opfer aus Bochum erlitt laut Polizei bei dem Überfall leichte Verletzungen, begab sich aber später selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

