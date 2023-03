Bochum: Seit 100 Jahren pilgern Eichsfelder nach Stiepel

Seit 100 Jahren findet die Wallfahrt der Eichsfelder zum Zisterzienserkloster in Bochum-Stiepel statt. In diesem Jahr sogar mit Besuch aus Rom.

Seit 100 Jahren gibt es die Wallfahrt der thüringischen Eichsfelder nach Bochum-Stiepel. Auch in diesem Jahr finde diese am Dreifaltigkeitssonntag, dem 4. Juni, statt, teilen die Eichsfelder Vereine in der Fremde mit. Zu dem Wallfahrtsjubiläum wird im Zisterzienserkloster Bochum-Stiepel ab 11.30 Uhr ein Pontifikalamt veranstaltet.

Ein besonderer Pilger wird in Bochum erwartet: für das Jubiläum reist Erzbischof Dr. Georg Gänswein, Präfekt des päpstlichen Hauses und langjähriger Privatsekretär des verstorbenen Papstes Benedikt XVI., aus Rom an und leitet das Pontifikalamt. Christian Herker, Sprecher der Eichsfelder Vereine, sei erfreut, dass der Erzbischof wenige Tage nach dem Kondolenzschreiben zum Tod von Papst Benedikt die Einladung angenommen habe.

Eichsfelder in Bochum-Stiepel auf besondere Weise mit verstorbenem Papst verbunden

Anschließend findet eine Begegnung und ein Mittagessen statt, zu der alle Pilger am Kloster Stiepel eingeladen sind. Zum Abschluss wird es eine Schlussandacht geben, die um 15.30 Uhr in der St.-Marien-Wallfahrtskirche in Stiepel beginnt und von Erzbischof Gänswein geleitet wird. „Alle Eichsfelder aus der Heimat und der Fremde sind zur Teilnahme eingeladen, damit die diesjährige Wallfahrt wieder zu einem großen Glaubensfest in landsmännischer Verbundenheit wird“, sagt Herker.

Der Sprecher meint, dass die Verbundenheit der Eichsfelder zu dem verstorbenen Papst wohl der Hauptgrund für das Kommen des Erzbischofs sei: „Allen Eichsfeldern wird der Besuch des deutschen Papstes Benedikt auf dem Eichsfeld und die Marienvesper am 23. September 2011 am Marienwallfahrtsort Etzelbach stets in lebendiger Erinnerung bleiben.“ Durch Gänsweins Anwesenheit seien die Eichsfelder in Stiepel auf besondere Weise mit dem kürzlich verstorbenen Papst verbunden.

