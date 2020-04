Bochum: Seelsorger in Werne drehen YouTube-Video

Bochum-Werne. Gemeinsame Aktion dreier Gemeinden in der Bochumer Herz-Jesu-Kirche. Scherben stehen als Symbol auch für die Zerrissenheit in der Corona-Krise.

Gemeinden in Werne haben sich zusammengetan für eine ungewöhnliche Aktion, die in der Herz-Jesu-Kirche angeboten wird.

„Scherben bringen Glück, Unglück Scherben…“ so beginnt ein Video bei YouTube, das Pfarrerin Birgit Leimbach (Evangelische Gemeinde Werne), Pastor Volker Sturm (Evangelisch-freie Gemeinde Werne) und Gemeindereferent Marcus Steiner (Katholische Gemeinde Herz Jesu Werne) gemeinsam gedreht haben.

Die Tonscherben, die auf schwarzen Tüchern auf den Altarstufen der Kirche an der Boltestraße liegen, stammen aus der Erlebnisausstellung „Sinnenpark Bibel“, die von den drei Seelsorgern zusammen mit vielen Ehrenamtlichen Anfang März organisiert wurde und zu der rund 1200 Menschen den Weg fanden.

Sinnenpark lebt neu auf

Die Scherben lassen nun noch einmal den Sinnenpark neu aufleben. „Scherben und Risse prägen jeden Lebensweg. Gescheiterte Beziehungen, der Verlust eines geliebten Menschen, Krankheiten, geplatzte Pläne und Träume, sind die kleinen und größeren Scherbenhaufen, vor denen Menschen immer wieder stehen müssen. Und gerade die gegenwärtige Corona-Krise sorgt bei unzähligen Menschen für Risse und Brüche in ihrem Leben“, betonen die Initiatoren.

Bild verändert sich ständig

So laden die zertrümmerten Gefäße in der Kirche dazu ein, auf die persönlichen Scherben des Lebens zu schauen. „Dabei lohnt es sich, öfter zu kommen“, so Steiner, „denn das hier entstandene Bild wird sich an Gründonnerstag, Karfreitag und zu Ostern verändern.“

Mehr wollen die Drei nicht verraten, kündigen aber dafür an, dass es am Ostersonntag noch ein weiteres Video kommen soll.

Das Video findet sich u.a. hier: https://www.youtube.com/watch?v=_kBX0fIErRs. Die Kirche ist bis zum 19 April täglich geöffnet: donnerstags und sonntags 15-18 Uhr und an allen anderen Tagen 9-13 Uhr.