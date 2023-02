Bochum: Scooter-Fahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bochum. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist in Bochum ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Die Unfall ereignete sich beim Abbiegen.

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Grumme schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben fuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Bochum am Mittwoch gegen 8.15 Uhr auf der Parallelstraße der Bergstraße in Richtung Tippelsberg. Im Einmündungsbereich zur Bergstraße stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem E-Scooter-Fahrer aus Castrop-Rauxel zusammen, der in diesem Moment nach rechts auf die Parallelstraße abbiegen wollte.

Jugendlicher Scooter-Fahrer wurde in ein Bochumer Krankenhaus gebracht

Der Jugendliche von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

