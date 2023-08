Bochum: Schwimmen nach der Freibadsaison – Hier geht’s

Bochum. Eine negative Bilanz für die Freibadsaison. Das Bad in Werne bleibt geöffnet. Wo und wann Besucher dort und in den Hallenbädern schwimmen können.

Die Freibadsaison der Wasserwelten Bochum geht am Sonntag, 3. September, zu Ende. Die Freibäder in Hofstede und Südfeldmark schließen. Das Freibad in Linden wurde aufgrund anstehender Umbauten bereits am 23. August geschlossen.

Draußen schwimmen bleibt weiterhin eingeschränkt möglich

Das Freibad in Werne bleibt dagegen geöffnet – wenn das Wetter es zulässt. An welchen Tagen das geschieht und welche Öffnungszeiten dann gelten, darüber können sich Besucher tagesaktuell auf www.wasserwelten-bochum.de informieren.

Schon jetzt ziehen die Wasserwelten für die Freibadsaison eine negative Bilanz: Zwischen Mai und August haben 119.241 Gäste die Bäder besucht – etwa 79.000 Besucher weniger als im Jahr davor. 2022 waren es noch 198.490 Besucher.

„Eine Freibadsaison steht und fällt mit dem Wetter“, so Wasserwelten-Geschäftsführer Marcus Müller als Begründung für den deutlichen Besucherrückgang. Es sei im Juli und August zu verregnet gewesen.

Die Hallenbadsaison beginnt – Wo und wann Gäste schwimmen können

Ab der kommenden Woche beginnt die Hallenbadsaison im Unibad in Querenburg. Dienstags bis freitags von 6.30 bis 8 Uhr können die Besucher dort die Frühschwimmerzeit nutzen. Die Bäder in Langendreer und Hofstede sind montags von 16 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr. An den Wochenenden haben alle Bäder von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet.

