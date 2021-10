Bochum: Schwere Sturmböen bis 110 km/h am Donnerstag möglich

Bochum. Die Warn-App Nina warnt für Donnerstag vor starken Sturmböen. Die Feuerwehr Bochum beobachtet das, rechnet aber mit einem „normalen Herbststurm“.

Die Warn-App Nina warnt für Donnerstagin Bochum zwischen Mitternacht und 18 Uhr am Abend vor schweren Sturmböen. „Es treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h und 90 km/h (...) auf“, heißt es in der Warnung. Das Tief „Ignatz“ soll große Teile von Deutschland am Donnerstag treffen.

Das sind weitere Nachrichten aus Bochum

Anfangs komme der Sturm aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In der Nähe von Schauern und in exponierten Lagen könne es orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h geben. Eine Gefahr bestehe durch entwurzelte Bäume und herabstürzende Äste und Dachziegel.

Die Feuerwehr Bochum beobachtet die Lage derzeit noch. „Wir rechnen momentan mit einem ganz normalen Herbststurm“, sagt Feuerwehr-Chef Simon Heußen. „Das versetzt uns nicht in Unruhe.“

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum