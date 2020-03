Mit einem Schock hat am Sonntag der Kreisliga-Spieltag für die beiden Fußballvereine SG Linden-Dahlhausen und Amacspor Dahlhausen begonnen. Am frühen Morgen brannte der Geräteschuppen auf der Sportanlage „Am Lewacker“, auf dem beide Vereine zu Hause sind, nieder.

Meterhohe Flammen schlugen aus dem etwa fünf mal 20 Meter großen Gebäude neben dem Ascheplatz, als die Feuerwehr kurz nach fünf Uhr an der Brandstelle an der Jugendheimstraße eintraf. Unter Atemschutz sorgten mehrere Trupps des Löschzugs Wattenscheid mit dem Einsatz von drei Strahlrohren dafür, dass zumindest ein Übergreifen des Brandes auf andere Bereiche der Sportanlage und der Gärten verhindert werden konnte. Dennoch wurde das Gebäude stark beschädigt. Um 8.30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr zu Ende.

Sachschaden von jeweils 3000 Euro bei beiden Vereinen

„Jeder Verein hat etwa ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro erlitten“, schätzt Armin Kasche, Vorsitzender der SG Linden-Dahlhausen. Sein Verein habe dort u.a. Bierzeltgarnituren untergestellt. „Bei uns waren es Gegenstände für den Trainingsbetrieb wie Leibchen und Bälle, außerdem noch neue Zelte und andere Utensilien“, so Amcaspor-Vorsitzender Sezgin Memis.

Der Haken daran: Das Gebäude aus den 1960er Jahren war nicht versichert, so Memis. Armin Kasche: „Und beim Abriss und Wiederaufbau werden sicherlich etliche Kosten entstehen.“ Immerhin: Das Kreisliga-B-Spiel am Nachmittag gegen den TuS Querenburg konnte ausgetragen werden, da die Umkleidekabinen und das Vereinsheim nicht von dem Brand betroffen waren.

Amacspor fehlen jetzt Bälle für den Trainingsbetrieb

Spielen konnte A-Kreisligist Amacspor zwar auch, er musste in Blankenstein antreten. „Aber wir müssen mal schauen was mit dem Trainingsbetrieb ist“, so Clubchef Memis. „Wir haben ja keine Bälle. Mal sehen was die Vereinskasse hergibt.“ Bezirksbürgermeister Marc Gräf (SPD), der sich bereits am Morgen ein Bild von der Lage gemacht hatte, habe seine Hilfe angeboten.

Anfang der Woche wird die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen über die Brandursache aufnehmen. Bislang können dazu nur Vermutungen angestellt werden. SG-Chef Armin Kasche befürchtet, „dass das Feuer mutwillig gelegt wurde“.

