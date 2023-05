Bochum: Schulwettbewerb zum Europatag – zwei Auszeichnungen

Bochum. Vier Schulen aus Bochum gehören zu einem Europa-Netzwerk. Anlässlich des Europatags haben sie sich getroffen – dabei gab es auch Auszeichnungen.

Seit genau fünf Jahren, seit 2018, gibt es in Bochum ein Netzwerk bestehend aus den vier weiterführenden Europaschulen – Hellweg Schule, Hildegardis-Schule, Louis-Baare-Berufskolleg und Neues Gymnasium Bochum. Inzwischen gehören auch das Mulvany-Berufskolleg in Herne und das Gymnasium Waldstraße in Hattingen dazu. Hinter den sechs Schulen aus dem Ruhrgebiet liegt ein besonderer Tag.

„Seit der Netzwerkgründung feiern wir den Europatag am 9. Mai immer zusammen – jedes Jahr lädt eine der Schulen ein, sodass sich die Schülerinnen und Schüler untereinander kennenlernen können und ein reger Austausch untereinander stattfinden kann“, berichten Carolin Meyer und Meike Rahner, Europakoordinatorinnen der Hildegardis-Schule. Dort haben die diesjährige Veranstaltung stattgefunden.

Schülerinnen und Schüler beschreiben: Was bedeutet es für Dich, in Europa zu leben?

Die sechs Netzwerkschulen haben unter dem Titel „Europa (v)erdichten“ einen Schreibwettbewerb in Form eines Europa-Slams durchgeführt und gefragt: Was bedeutet es für Dich, in Europa zu leben, zu arbeiten, zu lernen, zu studieren? Das große Finale hat in der Aula der Hildegardis-Schule stattgefunden.

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte von sechs Schulen haben sich am diesjährigen Europatag beteiligt. Foto: Hildegardis Schule

Chor und Instrumentalisten der Hildegardis-Schule eröffneten die Veranstaltung in der vergangenen Woche musikalisch mit einer mehrsprachigen Interpretation des Eurovisionslieds. Im anschließenden Slam-Wettbewerb ging es um Kriterien wie Inhalt, Stil und Vortragsweise. Allein oder zu zweit, gereimt oder in Prosa, auf Deutsch, Englisch, Französisch oder Arabisch wurde gesungen und gesprochen.

Neues Logo für Netzwerk der Europaschulen

Europa wurde dabei in seiner vielfältigen Dimension als Kontinent, Kulturraum und politische Gemeinschaft mit Licht und Schatten ergründet, kritisch hinterfragt und konstruktiv in die Zukunft gedacht. Gewonnen haben Martha Leidorf und Liya Baston vom Neuen Gymnasium, gefolgt von Gazyna Sabia vom Mulvany Berufskolleg sowie Lara Feldhausen vom Gymnasium Waldstraße.

Bereits im Vorfeld hatte auch ein Designwettbewerb stattgefunden, in welchem ein Logo für das regionale Netzwerk der Europaschulen gekürt wurde. Gewonnen hat ein Logo von den Berufsschülern aus Herne.

Das Fazit der Schulen: Alle haben einmal mehr erkannt, wie bereichernd es für sie ist, sich gemeinsam mit der Realität und der Zukunft Europas auseinanderzusetzen. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des Wettbewerbs der Europawochen 2023 prämiert und wird vom Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes NRW gefördert.

