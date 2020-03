Bochum: Schulpaten-Projekt „Let’s start with ABC“ ist zurück

Bochum. Ein Urlaub in den Philippinen inspirierte Norbert Hölter zu einem Hilfsprojekt. Viele Patenschaften für mittellose Schulkinder sind entstanden.

Eigentlich wollte Norbert Hölter im Jahr 2006 mit seiner philippinischen Partnerin nur Urlaub in ihrer Heimat machen. Als sie mit ihm in ihre frühere Schule ging, kam Höller die Idee für seine Aktion „Let’s start with ABC“. Was als Schülerhilfsprojekt gedacht war, ist mittlerweile zu einem großen Patenschaftsnetz geworden, das philippinischen Schulkindern aus armen Familien eine Schulbildung ermöglicht.

„Ich habe damals am Unterricht teilgenommen. Mir ist dann aufgefallen, dass alle Schüler ganz aufmerksam dasitzen und dem Frontalunterricht zuhören – aber nichts mitschreiben“, erinnert sich der 61-Jährige. „In der Pause wurde mir erklärt, warum das so ist. Die Familien dort sind so arm, dass sie nur das vermeidlich schlaueste Kind der Familie in die Schule schicken. Schulgeld und Schuluniform müssen finanziert werden, da ist kein Geld für Schulmaterialien wie Hefte übrig.“

Patenschaft für 60 Euro im Jahr

Norbert Hölter aus Bochum erhielt für sein Engagement in philippinischen Schulen schon diverse Ehrungen. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Hölter kaufte daraufhin für 50 Euro vor Ort 200 Hefte und Stifte. Wieder zurück in Deutschland, zeigte er Bilder von der Schule in seinem Bekanntenkreis und bekam bald Unterstützung. Die Spender wollten aber lieber ein Gesicht vor Augen haben – daher kamen bei „Let’s start with ABC“ die individuellen Patenschaften dazu, für 60 Euro im Jahr. „Die Patenschaften sind eigentlich ein Nebenprodukt“, erklärt Hölter. Er versuche auch weitere Spenden zu akquirieren, damit nicht nur einzelne Privilegierte von einer Patenschaft aus Deutschland profitieren.

Derzeit werden 37 Kindern auf Mindanao, der zweitgrößten Insel der Philippinen, mit einer Patenschaft unterstützt. Alle Kinder besuchen die „Manicahan Poblacion Elementary School“ in Zamboanga City.

Weihnachtspost vom Patenkind

Alexandra Ordzischewski ist erst seit Kurzem die Patin einer philippinischen Halbwaisenmädchens namens Janina, das in die vierte Klasse geht. „Das ist viel persönlicher als Spenden, wenn man dann Bilder von den Kindern bekommt oder etwas Gemaltes, dann weiß man wo das Geld hingeht“, sagt die Bochumerin. Beim letzten „Let’s start with ABC“-Sommerfest entschied sie sich zu einer Patenschaft und gehört nun zu 30 über ganz Deutschland verteilten Pateneltern. „Von meine Patenkind habe ich dann Weihnachtspost bekommen, ein gemaltes Bild, ein Brief und Fotos“, erzählt die 48-Jährige.

Patenmutter Alexandra Ordzischewski aus Bochum erhält von ihrem Patenkind immer Weihnachtspost und Fotos, die zeigen, was mit dem gespendeten Geld angeschafft werden konnte. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Schulartikel, Schuhe, Tornister, Lebensmittel und manchmal sogar ärztliche Behandlungen finanziert Norbert Hölter mit seiner Organisation, die auf Vertrauen basiert. Er besuchte seit der Gründung des Projekts sieben Mal die Philippinen und suchte sich vor Ort eine Vertrauenslehrerin, an die er das Geld überweist und von der er Belege für die Ausgaben bekommt. „Die Philippinen gehören ja zu den korrupteren Ländern. Da muss man sich ganz sicher sein, dass die Gelder, die hier in Deutschland gesammelt werden, auch da hinkommen wo sie hin sollen“, sagt Hölter.

50 Patenschaften bis Ende des Jahres

„In den Philippinen dauert die Schulpflicht nur sechs Jahre, danach ist für die Kinder meistens Schluss. Dann werden die rausgeschickt aufs Reisfeld oder aufs offene Meer, um Fische fangen“, berichtet der 61-Jährige. Für ehrgeizige Kinder sei oft das Geld nicht da für eine höhere Schulbildung. 60 Euro aus der Patenschaft würden da nicht mehr reichen.

Das Schülerhilfsprojekt „Lets Start Wish ABC“ entstand ganz spontan, als Norbert Hölter aus Bochum im Urlaub auf den Philippinen war. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

„Die Menschen sind nicht mehr so spendenfreudig wie früher“, sagt Hölter. Vor Jahren konnte er einen Zahnarzt aus der Bochumer Zahnetage dafür gewinnen, die Erlöse aus Zahngoldentfernungen für das Projekt zu spenden, das hätte dem Projekt über die Jahre an die 35.000 Euro eingebracht. Nachdem Hölter einige Jahre in Süddeutschland gelebt hat, ist er nun Anfang des Jahres zurück nach Bochum gezogen und will nun mehr Pateneltern für sein Projekt gewinnen. „50 Patenschaften bis Ende des Jahres wären schön, aber das ist ein bisschen ambitioniert“, sagt er.