Bochum. Ob am Montag Unterricht in Bochum stattfindet, können die Schulen selbst entscheiden. Eltern können Kinder unabhängig davon Zuhause lassen.

Bochum: Schulen entscheiden selbst, ob Unterricht entfällt

Aufgrund einer Sturmwarnung für Montag (10. Februar) können die Bochumer Schulen selbst entscheiden, ob sie Unterricht erteilen oder ob dieser entfällt. Das Schulministerium stellt den Eltern in Bochum unabhängig davon frei, ob sie den Schulweg für ihre Kinder als zu gefährlich einschätzen, teilt die Stadt mit.

Wenn die Schulen sich entscheiden, den Unterricht stattfinden zu lassen, bittet das Schulverwaltungsamt darum, den Unterricht innerhalb der Gebäude stattfinden zu lassen. Der Schulhof solle in den Pausen nicht genutzt werden. Das Schulverwaltungsamt hat die Stadt am Freitag (7. Februar) nach einer Wetterwarnung die Bochumer Schulen schriftlich informiert.

Der Leiter der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule teilt mit, dass die Schule am Montag komplett geschlossen bleibt. „Das haben wir am Nachmittag beschlossen“, so Uli Sauter. Andere Schulen verwiesen am Freitag auf ihren Internetseiten darauf, dass die Eltern die Entscheidung über einen Schulbesuch ihrer Kinder am Montag treffen können.

Sturm in Bochum: Warnung des Deutschen Wetterdienstes

Grund dafür ist eine Warnung vor Orkanböen des Deutschen Wetterdienstes. Diese gilt von Sonntag, 9. Februar, 16 Uhr, bis einschließlich Montag, 10. Februar, 6 Uhr. Dabei werden schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h erwartet, In der Nacht zu Montag ist auch mit orkanartigen Böen bis zu einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h zu rechnen.

Die Feuerwehr Bochum bereitet sich auf die Wetterlage vor. Sowohl die freiwillige Feuerwehr als auch das Technische Hilfswerk bereite sich derzeit vor, sagt Feuerwehrchef Simon Heußen. Zudem überprüfen beide gerade ihre Geräte auf Funktionsfähigkeit.

Bogestra will sich erst während des Sturms äußern

Die Bogestra bereitet sich aktuell nicht auf einen möglichen Sturm vor. Da es sich um eine Vorinformation handle, schaue der Verkehrsbetrieb auf die Lage, wenn es zu einem Sturm kommt, so Sprecher Christoph Kollmann. Zu möglichen Störungen im Nahverkehr könne er sich deshalb noch nicht äußern.

Offen ist auch, ob die für Sonntag angesetzten Fußballspiele stattfinden können. Bei starkem Sturm sperrt die Stadt Bochum aus Sicherheitsgründen die Sportplätze.

