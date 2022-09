Bochum: Schülerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Mit einem Rettungswagen wurde die Schülerin in ein Bochumer Krankenhaus gebracht.

Bochum. Schwer verletzt wurde eine Schülerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bochum. Der Unfall ereignete sich auf dem Schulweg.

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Montag in Bochum auf dem Weg zur Schule verunglückt und schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr gegen 7.40 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Heinrich-König-Straße in Richtung Weitmar-Mark. An der Einmündung zur Straße Otterkuhle wollte die Schülerin an dem dortigen Fußgängerüberweg die Heinrich-König-Straße überqueren. Dabei stießen das Auto und das Kind zusammen.

Verletztes Kind wurde stationär ins Krankenhaus eingeliefert

Es wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Heinrich-König-Straße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

