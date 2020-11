Bochum: Schüler schreiben keine Klausuren in den Ferien

Bochum. Schulen könnten an den Tagen der vorgezogenen Weihnachtsferien Klausuren in der Oberstufe stattfinden lassen. In Bochum ist das nicht der Fall.

Die Weihnachtsferien beginnen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie früher als geplant. Trotzdem haben Schulen die Möglichkeit, an den Tagen der vorgezogenen Ferien (21. und 22. Dezember) Klausuren in der Oberstufe zu schreiben – wenn es terminlich keine andere Lösung gibt. Das haben die meisten Gymnasien und Gesamtschulen nicht vor.

„Wir müssen davon keinen Gebrauch machen“, teilt Mathias Balliet , Leiter der Hellweg-Schule, auf Anfrage mit. In den Jahrgangsstufen elf und zwölf, die kurz vor dem Abitur stehen, seien ohnehin keine Prüfungen angesetzt gewesen.

Bochum: Schiller-Gymnasium hat geplante Klausuren verschoben

Wäre das der Fall und hätten die Prüfungen nicht verschoben werden können, hätte das Hellweg-Gymnasium genau wie alle anderen Schulen in Bochum diese jedoch trotz vorgezogener Weihnachtsferien stattfinden lassen können. In einem Erlass vom 13. November weist das Schulministerium des Landes NRW darauf hin, dass am 21. und 22. Dezember Klausuren oder mündliche Prüfungen als Ersatz für eine Klausur in der Qualifikationsphase durchgeführt werden dürfen, sofern diese sich nicht problemlos verschieben lassen.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Davon scheinen die Schulen jedoch keinen Gebrauch zu machen – zeigt eine kleine Abfrage dieser Redaktion: „Wir haben da keine Klausuren geplant“, sagt der stellvertretende Schulleiter Maria Sibylla Merian-Gesamtschule Matthias Reichert. An der Schiller-Schule waren ursprünglich Klausuren angesetzt. „Die finden nun früher statt“, so Eike Völker, stellvertretender Leiter des Gymnasiums.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.