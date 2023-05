Bochum: Schriller 80er-Star singt und plaudert in der Zeche

Der 80er-Popstar Fancy singt und plaudert am 13. Mai in der Bochumer Zeche.

Bochum. Der 80er-Popstar Fancy singt und plaudert am 13. Mai in der Zeche. Ein weiterer Erfolgssänger jener Dekade kommt schon am Montag nach Bochum.

Die Konzertagentur Lars Berndt holt zwei 80er-Popstars nach Bochum: Fancy singt und plaudert in der Zeche, Nik Kershaw gastiert im Starlight-Theater.

„Flames of Love“, „Lady of Ice“ und „Slice me nice“ heißen die größten Hits von Fancy. In den 80er Jahren prägte der Münchener mit dem sogenannten „Maschinen-Beat“ einen eigenen Stil. Seine Markenzeichen: extravagantes Styling und schrilles Make-up.

In der Zeche startet Manfred Alois Segieth (so Fancys bürgerlicher Name) am Samstag, 13. Mai, zur musikalischen Zeitreise. Zuvor berichtet er im Gespräch mit WDR-4-Moderator Peter Illmann („Formel 1“) über sein bewegtes Leben. Beginn an der Prinz-Regent-Straße ist um 19 Uhr. Karten gibt’s ab 40 Euro.

Nik Kershaw singt am Montagabend unterm Sternenhimmel

Bereits am Montag (8.) gastiert Nik Kershaw mit seiner Band im Starlight-Theater. Mit „Wouldn’t it be good“, I won’t let the sun go down“ und „The Riddle“ gehörte der Engländer zu den erfolgreichsten Interpreten der 80er Jahre. Beginn am Stadionring ist um 20 Uhr. Eintritt: ab 40 Euro.

