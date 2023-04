Bochum-Harpen. Weil ein Schild davor gestellt wurde, kommen Anwohner nun nicht mehr an ihre Mülltonnen. Die Stadt Bochum will helfen – ganz unbürokratisch.

Da staunte WAZ-Leserin Martina Galla nicht schlecht. „Seit heute steht ein Schild direkt vor unserer Mülltonnenbox“, schreibt sie am Donnerstagabend in einer E-Mail an die Redaktion. „Parken verboten“ besagt das Verkehrsschild am Rosenbaumweg in Bochum-Harpen, verbunden mit dem Zusatz, ab 24. April, 7 Uhr – also ab Montag. „Da fragt man sich, welcher Schlaumeier das dort hingestellt hat“, sagt Galla. „Oder handelt es sich um einen verspäteten Aprilscherz?“.

Bochum: Schild blockiert Mülltonnen – Anwohnerin sauer

Lustig ist das nur auf den ersten Blick. Denn über Tage nicht an die Mülltonnen heranzukommen, ist gar nicht spaßig. Der Unrat muss ja irgendwo hin.

Ab Montag, 24. April, gilt hier Halteverbot, besagt das Schild am Rosenbaumweg in Bochum-Harpen. Schon seit Donnerstag, 20. April, kann dadurch der Müll nicht in den Tonnen entsorgt werden... Foto: Martina Galla

Doch wer hat das Schild aufgestellt? Das weiß auch die Stadt Bochum nicht. „Wir haben zumindest keine Sperrgenehmigung für diesen Bereich erteilt“, sagt Stadtsprecher Peter van Dyk. Und es sei auch keine städtische Baumaßnahme. Ein Straßenmeister der Verwaltung werde am Montag aber mal am Rosenbaumweg vorbeischauen „und das Schild zur Seite schieben“.

