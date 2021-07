Bochum schickt Impfbus in die Stadtteile und impft vor Ort

Bochum. Bochum will noch mehr Impfwillige noch schneller erreichen. Nächste Woche fährt ein Impfbus in acht Stadtteile. Dann wird vor Ort geimpft.

Die Stadt Bochum organisiert von der kommenden Woche an zum ersten Mal in mehreren Stadtteilen Corona-Impfungen vor Ort. Von Dienstag (13. Juli) bis Donnerstag (15.) werden auf den zentralen Plätzen der Stadtviertel Gerthe, Hamme, Laer, Linden, Wattenscheid, Werne und Querenburg sowie in der Innenstadt Bewohnerinnen und Bewohner des jeweiligen Stadtteils geimpft.

Bis auf die Krankenversichertenkarte und den Personalausweis müssen, so die Stadt, an einer Impfung Interessierte nichts mitbringen. Aufklärungs- und Einwilligungsblätter werden vor Ort ausgefüllt. Erklärungen zur Impfung in verschiedenen Fremdsprachen sowie in leicht verständlicher Sprache stehen auch auf der Homepage der Stadt Bochum (www.bochum.de) zum Download bereit. Verimpft wird nach Angaben der Stadt Biontech, Moderna, Johnson & Johnson und bei Bedarf Astrazeneca.

Jeder Standort wird von einer Hilfsorganisation (u.a. Freiwillige Feuerwehr, THW, DLRG, Malteser, Deutsches Rotes Kreuz, ASB) betreut. Sie bauen Zelte inklusive Sitz- und Schreibgelegenheiten auf und begleiten die Vorbereitung der Aufklärung und Einwilligung sowie die Nachbeobachtung. Das Impfteam mit einem Arzt, einer Ärztin oder einer medizinischen Fachkraft fährt die Standorte in einem Bus der Bogestra an.

Nach aktuellem Planungsstand macht der Impfbus Station an folgenden Orten zu folgenden Terminen, wo bei die Stadt darauf hinweist, dass es bei großem Andrang zu Wartezeiten kommen kann:

Dienstag, 13. Juli:

• Querenburg (Buscheyplatz) von 9 bis 11 Uhr

• Laer (Lahariplatz) von 12 bis 14 Uhr

• Linden (Marktplatz) von 15 bis 16 Uhr

Mittwoch, 14. Juli:

• Hamme (Amtsplatz) von 9 bis 11 Uhr

• Kruppwerke (Springerplatz) von 12 bis 14 Uhr

• Innenstadt (Dr.-Ruer-Platz) von 15 bis 16 Uhr

Donnerstag, 15. Juli:

• Wattenscheid-Mitte (Alter Markt) von 9 bis 11 Uhr

• Günnigfeld (Max-König-Platz, Zufahrt Marktstraße) von 12 bis 14 Uhr

• Gerthe (Schulzentrum Gerthe, Heinrichstraße) von 15 bis 16 Uhr

Unabhängig von den Stadtteilimpfungen kann sich aktuell jeder an einer Impfung Interessierte im Impfzentrum in Bochum impfen lassen, so die Stadt.

