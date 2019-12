Die Polizei hofft auf Hinweise zu der Auseinandersetzung im Intershop in Bochum. (Symbolfoto)

Polizei Bochum: Schalke-Fan in Gaststätte verprügelt und beraubt

Bochum. Eine Schalke-Fan ist in Bochum verprügelt worden. Gleich mehrere Männer schlugen auf den Mann ein. Die Polizei hat einen Haupttäter ermittelt.

Ein 28-Jähriger aus Bochum wurde am Samstagmorgen in einer Gaststätte in Bochum von mehreren Männern verprügelt. Die Polizei hat einen 27-Jährigen aus Bochum als Haupttäter identifiziert.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 28-Jährige in einer Gaststätte auf der Viktoriastraße in Höhe Kerkwege im Bermudadreieck Bochum auf. Gegen 4 Uhr kam es dann dort zwischen ihm und einer Personengruppe zu einer Schlägerei.

Täter nehmen Schalke-Fan bei Schlägerei in Bochum Schal und Mütze weg

Der 28-Jährige wurde dabei zu Boden geworfen und auf dem Boden liegend getreten. „Anschließend wurden ihm sein Fan-Schal und seine Fan-Mütze weggenommen“, berichtet die Polizei. Zum Anlass des Streits ist bislang nichts bekannt.

Nach Informationen der WAZ fand die Auseinandersetzung im Intershop statt. Das zur Tatzeit alkoholisierte Opfer ist Fan des FC Schalke 04.

Polizei findet Fan-Utensilien hinter einem Spielgerät

Die hinzugerufene Polizei konnte unter anderem den Hauptverdächtigen, einen 27-jährigen Bochumer, in der Gaststätte antreffen. Die entwendeten Gegenstände fanden die Einsatzkräfte versteckt hinter einem Spielgerät.

Das Kriminalkommissariat 31 ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und eines Raubdelikts. Sachdienliche Hinweise nimmt das KK werktags unter der Rufnummer 0234 909 8105 entgegen.