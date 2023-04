Bochum: Sachverständigenbüro Liermann öffnet seine Türen

Ralf Graf, Geschäftsführer des Sachverständigenbüros Liermann, erklärt wie am kommenden Samstag, 22. April, der Zusammenstoß simuliert wird.

Grumme. Seit hundert Jahren begutachten die Fachleute von Liermann Unfälle jeder Art. Das Unternehmen feiert in diesem Monat seinen 100. Geburtstag.

Mit dem Kfz-Sachverständigenbüro Liermann feiert am Samstag eines der ältesten und sicher auch eines der größten Unternehmen dieser Art im Ruhrgebiet seinen 100. Geburtstag. Heute beschäftigt die Firma rund 50 Mitarbeiter. Anlässlich dieses runden Jubiläums wird für Samstag, 22. April, von 10.30 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür eingeladen: „Wir möchten einen Einblick in unsere Arbeit geben und bieten gleichzeitig ein tolles Unterhaltungsprogramm“, sagt Geschäftsführer Ralf Graf.

Ein Autozusammenstoß wird simuliert

Auf dem Betriebsgelände an der Vierhausstraße 4, nur einen Steinwurf entfernt von der A 40, zeigt das alteingesessene Bochumer Unternehmen das Spektrum seines Leistungsangebots. Sicherlich das spektakulärste Event des Tages dürfte ein Live-Fahrzeugcrash auf dem Firmengelände sein. „Hier müssen wir natürlich eine ganze Reihe von Sicherheitsanforderungen erfüllen. Aber verraten kann ich schon jetzt, dass wir ein Auto mit rund 30 Stundenkilometern auf ein anderes Fahrzeug prallen lassen“, so Graf. Die Besucher können sich dann selbst ein Bild vom Schaden machen.

Ein Zusammenstoß aus dem Jahr 1923. Seit 100 Jahren beschäftigt sich das Büro Liermann nun schon mit der Begutachtung von Unfällen aller Art. Foto: Liermann

Gegründet wurde das Unternehmen von dem Ingenieur Ewald Liermann, der sich anfangs sowohl mit Bauten als auch mit dem Straßenverkehr beschäftigte. Als eines der ersten Büros dieser Art weltweit entwickelte sich aus kleinen Anfängen das heute weitaufgefächerte und spezialisierte Sachverständigenbüro.

Hauptkunden sind Gerichte oder Behörden

Die Palette der Arbeit reicht von Gutachten im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen bis zu ganz anderen Aufgaben. „Unsere Hauptkunden sind Gerichte oder Behörden“, so der vereidigte Sachverständige Johannes Hagedorn. Er berichtet von einem folgenschweren Unfall im Ruhrgebiet. Vor einiger Zeit kam ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug in einer Nachbarstadt von der Straße ab. Die Beifahrerin kam ums Leben, der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. „Unser Gutachten ergab, dass der Wagen dort mit mindesten 112 km/h unterwegs war. Erlaubt waren an dieser Stelle allerdings nur 70 km/h.“ Auf Grundlage dieses Gutachten konnte das Gericht schließlich ein Urteil fällen.

Wenig bekannt dürfte sein, dass Liermann eine eigene Nautic-Abteilung und Wassersportakademie hat. Deren Fachleute sind international gefragt, wenn es um Expertisen oder Gutachten rund um den Yachtkauf oder auch die Klassifizierung von Schäden beim Wassersport geht.

Vor Jahren spendete Liermann diesen historischen Feuerwehrwagen an das Hattinger Feuerwehrmuseum. Am Samstag wird auch dieses Fahrzeug gezeigt. Im Führerhaus ist der Sachverständige Ralf Ananias. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Übrigens gibt es am Samstag auch praktische Demonstrationen zur Verkehrssicherheit. Mithilfe eines historischen Feuerwehrwagens können Eltern selbst erkennen, wie gefährlich der „Tote Winkel“ bei Lastwagen sein kann.

