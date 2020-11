Bochum: Rund 192 Millionen Euro für Kinder- und Jugendhilfe

In Bochum flossen 2019 rund 192 Millionen in die Kinder- und Jugendhilfe. Der Großteil der Summe ging an Kitas und die Kindertagespflege.

In Bochum wurden im Jahr 2019 rund 192 Millionen Euro für Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben, der überwiegende Anteil floß dabei in die Kindertagesbetreuung – Kitas und Tagespflege . Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt (IT.NRW) mitteilt, sind das rund 15 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. In ganz NRW wurden 11,5 Milliarden Euro für die Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben.

Bochum: 119 Euro für Kitas und Kindertagespflege

Allein 119 Millionen Euro gingen in Bochum an die Kindertagesbetreuung. Den zweitgrößten Anteil an den Gesamtausgaben hatten die Hilfen zur Erziehung, die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, die Hilfen für junge Volljährige und die Aufwendungen für vorläufige Schutzmaßnahmen. Hierfür wurden 56 Millionen Euro ausgegeben, mehr als 10 Prozent mehr als noch im Vorjahr, so IT.NRW weiter.

