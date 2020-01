„Seid ihr irre oder jeck?“ Diese Frage ist zugleich das Motto der aktuellen Karnevalssession der Ruhrlandbühne in Bochum-Dahlhausen. Die Frage könnte man den Verantwortlichen um Dirk Schmieder auch selbst stellen, denn die Ruhrlandbühne senkt in diesem Jahr erstmals die Eintrittspreise für die Prunksitzung. Aus gutem Grund.

Ruhrlandbühne in Bochum-Dahlhausen setzt im Karneval ein Zeichen

„In Zeiten, wo viele Karnevalsvereine die Säle nicht mehr voll kriegen, wollen wir ein Zeichen setzen“, sagt Dirk Schmieder, Fanfarenzugleiter der Ruhrlandbühne. „Daher haben wir uns entschieden, den Eintrittspreis zur Prunksitzung am 22. Februar von 16 auf 14 Euro zu reduzieren. So kann dann der eine oder andere ein Bier mehr trinken.“

Die übrigen Preise bleiben stabil. Sie seien aber auch moderat, sagt Schmieder. Etwa die drei Euro Eintritt für den Karneval für Kinder bis zwölf Jahren, der am 8. und 9. Februar, jeweils von 16 bis 18 Uhr, gefeiert wird – wie alle Karnevalsveranstaltung im Vereinsheim an der Ruhrmühle 22 in Dahlhausen.

Feier mit Freunden ist bereits ausverkauft

Für die Weiberfastnachtsparty am 20. Februar, 19.11 Uhr, mit Stargast „De jecke Fox“ werden zehn Euro fällig. Die Feier am Freitag darauf, 21. Februar, mit befreundete Vereinen, Karnevalisten und Politikern ist bereits ausverkauft.

Am Karnevalssamstag, 22. Februar, findet dann um 19.11 Uhr besagte Prunksitzung statt, bei dem das beliebte Humoristenduo „Kurz und Lang“ auftreten wird.

Zudem ist die Ruhrlandbühne auch wieder beim Rosenmontagsumzug in Linden vertreten, sowie auch beim QKV-Gardetreffen, beim Seniorenkarneval im Ruhrcongress, bei der GroBoKa, beim Frühschoppen am Husemannplatz, beim Rathaussturm, in Hattingen, in Dortmund und natürlich am 16. Februar beim Seniorenkarneval im Rosalie-Adler-Seniorenzentrum, den die Ruhrlandbühne auch selber ausrichtet.

Einige Restkarten für den Karneval der Ruhrlandbühne sind noch zu haben: Tel. 0151/ 23 69 24 00, jeden wochentags (außer Donnerstag) ab 18 Uhr im Vereinsheim der Ruhrlandbühne, Ruhrmühle 22, oder in Linden bei Tabak Schlömer, Hattinger Straße 829, Tel. 0234/ 49 41 61.