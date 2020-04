Die Rüsingstraße in Bochum-Werne ist auf Höhe der Hausnummer 28 gesperrt – wegen eines Wasserrohrbruchs.

Sperrung Bochum: Rüsingstraße in Werne wegen Wasserrohrbruch gesperrt

Werne. Ein Wasserrohrbruch sorgte dafür, dass die Rüsingstraße in Bochum-Werne gesperrt wurde – und es auch bleibt. Denn nun wird der Kanal geprüft.

Ein Wasserrohrbruch sorgte am Nachmittag an der Rüsingstraße in Bochum-Werne für Aufregung. Auf Höhe der Hausnummer 28 musste die Straße gesperrt werden. Und sie wird es auch vorläufig bleiben.

Und das, obwohl der Entstörungsdienst der Stadtwerke Bochum die betroffene Wasserleitung nach gut einer Stunde repariert hatte. Das betroffene Haus war somit auch schnell wieder mit Trinkwasser versorgt. Ursache für den Schaden war ein Riss in der Wasserleitung. Wie dieser entstanden ist, ist noch unklar.

Die Stadt prüft nun, ob weitere Arbeiten am Kanal notwendig sind. Daher bleibt die Straße auch für die nächsten zwei, drei Tage gesperrt, teilt Stadtsprecher Tim Fröhlich auf WAZ-Anfrage mit. Umleitungen sind ausgeschildert, zwei betroffene Buslinien werden umgeleitet.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.