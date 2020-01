Der RRX wird am Sonntag zwischen 12 und 22 Uhr umgeleitet. Daher hält er in dieser Zeit nicht in Bochum und Wattenscheid.

Bombenentschärfung Bochum: RRX hält am Sonntag nicht in Bochum und Wattenscheid

Bochum. Die Bombenentschärfung am Sonntag in Dortmund hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr – auch in Bochum.

Von der Bombenentschärfung am Sonntag (12.) in Dortmund sind auch Bahnverbindungen betroffen. Alle Züge zwischen 12 und 22 Uhr werden weiträumig umgeleitet. Davon ist auch die Linie RE6 (RRX) betroffen.

Der Zug hält in der genannten Zeit in Fahrtrichtung Köln nicht in Bochum und Wattenscheid, sondern stattdessen in Wanne-Eickel. Fahrgäste mit Fahrtziel Bochum sollten den Zug dort verlassen und mit der Straßenbahn-Linie 306 nach Bochum fahren – so die Empfehlung von National Express Rail.