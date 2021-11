Bochum: Rotary-Club startet Kunstwettbewerb für Schüler

Schüler der Jahrgangsstufe 9 in Bochum sind aufgerufen, sich an einem Kunstwettbewerb des Rotary-Clubs zu beteiligen.

Der Rotary-Club Bochum-Renaissance hat erstmals einen Kunstwettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 gestartet. Das Motto lautet: „Bochum Young Artists“. Passend zum 700. Stadt-Geburtstag sind die Jugendlichen aufgerufen, Bilder zum Thema „Mein Bochum“ zu malen oder zu zeichnen. „Das kann ein Ort sein, ein Gefühl, ein Gesicht oder ein besonderer Moment“, sagt Jörn Hartwich vom Rotary-Club. Zu den wenigen Vorgaben gehören die Größe (A4, A3) und das Material (Papier).

Jede Schule kann bis zum 31. März 2022 bis zu zehn Bilder einreichen, die von einer Fachjury bewertet und prämiert werden. Im Mai 2022 werden die Arbeiten in der Sparkassen-Hauptstelle auf dem Dr.-Ruer-Platz ausgestellt. Schirmherr ist Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

Kunstwettbewerb: 1000-Euro-Gutscheine für die drei Siegerschulen

Die drei Sieger gewinnen einen Graffiti-Workshop; ihren Schulen winken Gutscheine für Kunstmaterialien im Wert von jeweils 1000 Euro. Die 20 Zweitplatzierten erhalten ebenfalls Kunstmaterialien oder Gutscheine.

Der Wettbewerb wird gemeinsam mit dem Rotary-Club of Abbeydale in der englischen Partnerstadt Sheffield organisiert. Dort gibt es die Kreativ-Aktion unter dem Titel „Sheffield Young Artists“ schon seit vielen Jahren in noch größerem Umfang.

Alle Infos gibt es auf www.bochumyoungartists.de.

