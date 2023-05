Bochum: Rolltreppe in der Drehscheibe noch länger defekt

Innenstadt. In der Drehscheibe in Bochum ist wieder eine Rolltreppe defekt. Wie lange die nicht mehr läuft und wieso es dafür einen Sicherheitsdienst braucht.

Um in Einkaufszentren von Etage zu Etage zu gelangen, helfen in der Regel Rolltreppen. Blöd nur, wenn die nicht funktionieren. In der Drehscheibe in der Innenstadt ist eine der Rolltreppen defekt und das wohl noch für eine ganze Weile.

Betroffen ist die Rolltreppe, die abwärts vom ersten Stock ins Erdgeschoss fährt. Wer jetzt also mit Einkaufstüten aus dem dortigen Rewe im 1. OG wieder nach unten möchte, muss entweder den Aufzug nehmen, oder die stillstehende Rolltreppe nach unten gehen.

Drehscheibe Bochum: Rolltreppen könnte noch bis zu zwölf Wochen ausfallen

„Das Getriebe ist leider kaputt und muss ausgetauscht werden“, sagt Centermanagerin Babett Arnold. Das soll schon seit knapp vier Wochen der Fall sein. Seither ist die Rolltreppe eine „normale“ Treppe. Die Reparatur ist schon in Auftrag gegeben. Problem: Die Lieferung der Ersatzteile dauert länger und darunter hat das Einkaufszentrum aktuell zu leiden. „Wir haben schon ein Getriebe bestellt, aber es kann noch einige Wochen dauern, bis es da ist“, erklärt Arnold. Dort hofft man auf eine Lieferung in den nächste acht Wochen, möglich sind aber auch bis zu zwölf Wochen. Die Reparatur einer solchen Rolltreppe ist auch nicht günstig. Wie Centermanagerin Arnold erklärt, würde das rund 30.000 Euro kosten.

Die Reaktion der Bochumerinnen und Bochumer fällt aber gelassen aus. Die Rolltreppe jetzt zu Fuß herunter gehen zu müssen, scheint die Besucher nicht allzu sehr zu stören. Ein Bochumer sagt dazu: „Schon irgendwie doof, aber dann geh ich die Rolltreppe halt so runter.“ Bei der Centerleitung hätte sich aber noch niemand massiv über den Defekt beschwert und die Kunden hätten sich durchaus einsichtig gezeigt. Ärgerlicher kann das für Seniorinnen und Senioren, oder auch Menschen mit Gehbehinderungen sein, die jetzt auf den Aufzug zurückgreifen, oder (falls möglich) sich vorsichtig den Weg nach unten bahnen müssen.

Kaputte Rolltreppe in der Drehscheibe hat eigenen Sicherheitsdienst

Dazu kommt, dass die Drehscheibe einen Sicherheitsdienst für die Rolltreppe eingesetzt hat. Dieser soll aufpassen, dass sich während der Öffnungszeiten keiner auf der Rolltreppe verletzt und kein Gegenverkehr entsteht, denn theoretisch lässt sich die „Treppe“ ja jetzt in beide Richtungen benutzen.

Bereits im vergangenen Jahren war in der Drehscheibe eine Rolltreppe ausgefallen. Laut Arnold dauerte die Reparatur damals aber nicht annähernd so lange wie jetzt. Auch die Aufzügen waren in den Jahren bereits zeitweise ausgefallen und mussten repariert werden.

