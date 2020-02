Am Samstagabend ist es soweit: Die Bands „Musicbox“ und „MTR-Allstars“ rocken die zwölfte Vollmond-Rocknacht im Werner Bürgertreff. „Nach der sehr gut besuchten Rocknacht im Januar hoffen wir auch am Samstag auf ein volles Haus“, sagt Kurt Mittag. Als Vorsitzender des Ludwig-Steil-Haus-Vereins organisiert er die musikalischen Acts im Bürgertreff an der Ecke Werner Hellweg/ Rüsingstraße in Werne.

Kurt Mittag stellt am Samstag bereits die zwölfte Vollmond-Rocknacht auf die Beine: „Mittlerweile müssen wir nicht mehr Bands suchen, die Bands bewerben sich jetzt bei uns“. Diesmal dabei sind die „MTR-Allstars“ und die „Musicbox“ – beide gut bekannt in der Amateur-Musik-Szene im Bochumer Osten.

Ab 19 Uhr wollen die Bands mit Rock- und Pop-Oldies den Gästen der kostenlosen Konzertnacht einheizen. Die Erlöse der Rocknacht sollen in die Sozial- und Kulturarbeit des gemeinnützigen Ludwig-Steil-Haus-Vereins fließen. Der Verein stellt auch kalte und warme Speisen im Werner Bürgertreff.

Kurt Mittag organisiert für den Ludwig-Steil-Haus-Verein die musikalischen Acts im Bürgertreff in Bochum-Werne. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Trotz der Vorfreude auf die rockige Samstagnacht blickt Kurt Mittag schon musikalisch in die Zukunft. Am Samstag, den 7. März, lädt der Stadtteil-Verein ab 19 Uhr zum Irish-Folk-Abend mit der Gruppe „Ballytobin Gathering“. „Ich höre selbst gern irische Folk-Musik“, sagt der 67-Jährige, „Ballytobin Gathering machen tolle keltische Musik, alle aus der Band spielen mehrere Instrumente und Flöten. Einer bringt an die sechs verschiedenen Dudelsäcke mit“.

Für Freunde der Vollmond-Rocknächte-Serie startet am Samstag, den 21. März das dritte Rocknacht-Konzert in diesem Jahr im Werner Bürgertreff. Kurt Mittag hat auch schon für den April musikalische Pläne. „Am 4. April veranstalten wir ein Friedenskonzert“, sagt Mittag, „da kommt der Friedenschor Dülmen mit Protest- und Friedenssongs“.