Bochum-Riemke: Wäschetrockner löst Kellerbrand aus

Bochum. Am Mittwochabend hat der Keller eines Einfamilienhauses in Bochum-Riemke gebrannt. Ausgelöst wurde der Brand von einem Wäschetrockner.

Ein Wäschetrockner hat am Mittwochabend einen Kellerbrand in Bochum ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, seien die Einsatzkräfte deswegen um 21.21 Uhr alarmiert worden. Als sie an der Einsatzstelle an der Beisingstraße im Stadtteil Riemke eingetroffen seien, sei dichter Rauch aus dem Lichtschacht eines Einfamilienhauses gequollen.

Nach Kellerbrand: Hausbewohner vorsorglich im Krankenhaus

Während die drei Bewohner des Hauses bereits im Freien waren und dort vom Rettungsdienst betreut wurden, haben die Feuerwehrleute das Feuer gelöscht. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewesen, heißt es von der Feuerwehr weiter, die Bewohner des Hauses wurden jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An diesem Einsatz waren 35 Feuerwehr- und Rettungskräfte beteiligt. (red)