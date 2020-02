Bochum: Richterin sagt Verhandlung aus Platzmangel ab

Bochum. Eine Strafkammer am Justizzentrum Bochum hat einen Prozesstermin abgesagt, weil der Saal zu eng war. Schon vorher gab es Kritik am Neubau.

Eine Strafkammer in Bochum hat in einer Sexualstrafsache einen Hauptverhandlungstermin abgesagt, weil viel zu wenig Platz für die Prozessbeteiligten vorhanden war. Ein bisher einzigartiger Vorgang in der noch jungen Geschichte des 145 Millionen Euro teuren Justizzentrums, das erst vor gut zwei Jahren eröffnet worden ist.

Justizinterne Kritik an dem Neubau dürfte damit neue Nahrung erhalten.

Angeklagt ist ein 22-jähriger Bochumer. Er soll eine Frau (18) mit Gewalt sexuell genötigt haben. Der Fall ist streitig. Unstreitig waren aber die räumlichen Bedingungen, die die 5. Strafkammer am vergangenen Donnerstag in dem kleinen Saal A2.23 vorgefunden hat. Der Begriff „unzumutbar“ fiel. „Es war in jeder Hinsicht viel zu klein“, bestätigte ein Sprecher des Landgerichts, Richter Michael Rehaag, den Vorfall. Er ist auch Vorsitzender des Richterrates.

Nicht genug Platz für alle fünf Richter in Bochum

Obwohl die Strafkammer mit fünf Richtern (darunter zwei Schöffen) tagen sollte, bot die Richterbank nur Platz für drei Richter.

Der Zeugenstuhl stand nur geschätzt 60 Zentimeter vom Angeklagten entfernt. In solch einer Enge sind die Zeugen sowohl in physischer wie psychischer Hinsicht nicht hinreichend geschützt, jedenfalls nicht nach den Mindeststandards eines deutschen Gerichts. Hinzu kommt: Eine Zeugin, die durch die Polizei vorgeführt werden musste, hätte für alle sichtbar durch das öffentliche Treppenhaus kommen müssen, weil der Mini-Saal keinen direkten Zugang zu den Vorführzellen hat.

Großzügig zeigt sich das Atrium, der Sitzungstrakt, des Justizzentrums Bochum. In den Sitzungssälen selbst ist teilweise aber nur mäßig Platz Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wie für die zwei Schöffenrichter war auch für die Protokollführerin kein Platz da. Dasselbe gilt für zwei Nebenklage-Vertreterinnen. Auf der Bank des Staatsanwalts hatten sich auch noch eine Vertreterin des Jugendamts und eine Sachverständige befunden; was die Enge noch verstärkte.

„Die geladenen Zeugen wurden wieder nach Hause geschickt“

Zugewiesen wurde der Saal durch die Verwaltung. Vorsitzende Richterin Isabelle Hoffmann hatte am Telefon versucht, einen anderen Saal zu bekommen. Vergeblich. Es war kein weiterer Verhandlungssaal mehr frei. Daraufhin sagte sie den Termin ab, bevor er begonnen hatte. „Die geladenen Zeugen wurden wieder nach Hause geschickt“, sagt Verteidiger Knuth Meyer-Soltau. Die Kosten für den Aufwand zahlt die Staatskasse.

Der Verteidiger fand, wie auch der Staatsanwalt, die Absage richtig: Die räumlichen Verhältnisse seien „für eine solche Hauptverhandlung unzumutbar“. Die Richterin habe mit ihrer Absage „durchgegriffen“.

Der Neubau für mehr als 100 Beschäftigte stand bei Teilen der Belegschaft trotz seiner unbestreitbaren großen Vorzüge gegenüber dem vorherigen Justiz-Altbau von Anfang an in der Kritik: Die Technik soll nicht richtig funktioniert haben, und es sei in vielen Räumen zu eng. Der Personalrat hatte sogar im Sommer 2018 einen Brandbrief ins Justizministerium geschickt. „Wir haben viele Unzulänglichkeiten und Schwächen ertragen. Nun ist das Fass übergelaufen“, hieß es damals.