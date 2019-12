Bochum: Revue würdigt den unvergessenen Heinz Erhardt

Vor 40 Jahren starb Heinz Erhardt. Bekannt und beliebt ist der ewige Schelm bis heute. Noch’n Gedicht? Aber gerne! Mehr als 1000 Besucher strömten am Freitagabend zur Hommage an Heinz Erhardt in den Ruhrcongress.

Schauspieler, Komiker, Musiker, Komponist, Kabarettist, Dichter: Das Multitalent prägte in den 50er und 60er Jahren die deutsche Unterhaltung. Ob in der Flimmerkiste, auf der Bühne oder mit Kuli und Peter dem Großen auf der Kino-Leinwand: Heinz Erhardt war ein Star, einer, über den sich die Nation krümelig lachte wie später über Loriot oder Otto Waalkes, der den Hamburger als sein Vorbild bezeichnet.

Zwei Schauspieler und ein Trio auf der Bühne

„Die große Heinz-Erhardt-Show“ würdigt das Leben und Schaffen der Frohnatur mit der markanten Hornbrille. Stefan Linker schlüpft in der kleinen, aber feinen Tournee-Produktion in die Rolle Erhardts. Das gelingt Kollegen wie Kay Scheffel dank Statur und Stimme zwar authentischer. Linker indes ist weit mehr als ein Imitator. Er verleiht all den Gedichten, Geschichten und klugen Blödeleien, die das Original hinterließ, einen eigenen Charakter. Mit Bühnenpartnerin Karin Westfal transferiert er Erhardts Werk gekonnt in die Jetzt-Zeit, untermalt von einem dezent aufspielenden Trio.

Auch die erstaunlich vielen jüngeren Besucher grinsen und lachen über den Wortwitz, den Heinz Erhardt zeit seines Lebens kultivierte. Ist das antiquiert? Die Antwort des Publikums fällt eindeutig aus: mit Cousinen! Entschuldigung: mitnichten!

WAZ-Wertung: 3 Sterne