Bochum: Rest der Justiz-Ruine wird am Montag fallen

Bochum. Eine einzige 20 Meter hohe Mauer ist vom Justizkomplex in der Innenstadt von Bochum übrig geblieben. An diesem Montag verschwindet auch sie.

Ein Jahr ist es her. Da rollten die Bagger in der Innenstadt von Bochum an. Die Aufgabe schien titanisch zu sein. Ein ganzer Straßenblock sollte in der Innenstadt für einen Neubebauung weichen. Jetzt ist es so weit. Am Montag (17.) fällt das restliche noch verbliebene Stückchen Stahl und Beton.

Hunderte, wenn nicht Tausende Schaulustige haben in den vergangenen zwölf Monaten gebannt auf Bochums größte Baustelle gestarrt: Kleine Kinder und große Männer, Rentner und Berufstätige, die in der Mittagspause einen Blick auf die Armada von Baggern, Lastwagen und Containern geworfen haben.

Maschinen ragten 50 Meter in den Himmel

Selbst auf der Ferne war der große Abbruch des Komplexes der sechs miteinander verbundenen Gebäude lange Zeit zu sehen. Mehr als 50 Meter hoch hinaus in den Himmel ragten die beiden größten Baufahrzeuge: ein Kran, mit dem die Fassadenteile und die in tonnenschwere Blocks geschnittenen Betonteile der obersten Etagen heruntergehievt wurden – und ein Longfrontbagger, ein schieres Technikmonster, das am Ende seines langen Auslegers eine riesige Stahlschere trägt, mit der sich der Maschinenführer durch Stahl und Beton wie durch Butter gefressen hat.

Nächster großer Abriss trifft das BVZ

Alles weg, das heißt: fast alles. Noch steht ein schlenker Rest am Westring, wo an der Fassade die Etagenzahlen 9, 10 und 11 des einst 16-geschossigen Gebäudes zu erkennen sind. Am Montag werden auch sie verschwunden sein.

Aus sechs zusammenhängenden Gebäuden bestand einst der Komplex aus Landgericht, Amtsgericht und Staatswaltschaft. Verblieben ist ein kleiner Rest des höchsten Gebäudes am Westring (hinten). Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Wer noch einmal ein Blick auf die größte Abrissbaustelle der Bochumer Innenstadt in den vergangenen Jahren richten will, der sollte sich beeilen. Die kommenden Abrisse im Zuge der Stadtentwicklung fallen ein wenig kleiner aus: die Uhle an der Ecke Huestraße/Dr.-Ruer-Platz ebenso wie die zwei Gebäude auf dem langgezogenen Dreieck am Westring/Hellweg/Luisenstraße. Erst wenn es dem Bildungs- und Verwaltungszentrum (BVZ) hinter dem Rathaus an den Kragen geht, steht der nächste ganz große Abbruch bevor.

Stadtverwaltung zieht ins Viktoria-Karree

Vor 2024 werden dort aber nicht die Bagger rollen. Erst wenn das Viktoria-Karree auf dem ehemaligen Justizgelände fertiggestellt ist und damit 15.000 Quadratmeter Bürofläche für die städtische Verwaltung zur Verfügung stehen, kann das BVZ freigezogen werden.

An der Viktoriastraße müssen derweil noch zigtausende von insgesamt 120.000 Kubikmeter Beton, Steine und Erde müssen abgefahren werden. Sie schlummern noch im Boden des Grundstücks, vor allem in der zweistöckigen Tiefgarage unter der beiden Landgerichtstürmen. „Bis zum Sommer werden wir hier noch zu tun haben“, sagt Baustellenleiter Frank Sauermilch vom Abbruchunternehmen Moß. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum

Er verspricht eine pünktliche Übergabe an die Hanseatische Betreuungs- und Beratungsgesellschaft (HBB), die auf dem Areal das Viktoria-Karree errichten will. Für den Neubaukomplex mit seinen drei quaderförmigen Gebäuden hebt Moß auch die Baugruben aus. Die Blicke der Zaungäste werden sich daher in den nächsten Monaten nicht mehr nach oben, sondern nach unten richten. Bis zu zehn Meter tief buddeln die Bagger und hieven neben der Erde das nach oben, was in den vergangenen Monaten von den Gerichtsgebäuden kurz und klein gemacht wurde.